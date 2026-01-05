Барселона хареса защитник, който блесна срещу Ямал

В съблекалнята на Барсeлона не само отпразнуваха победата с 2:0 на стадиона на Еспаньол, но и обсъдиха колко трудно е била постигната тя. Според информация на “Ас” играчите са били впечатлени от представянето на Карлос Ромеро. 24-годишният краен защитник, който играе под наем в Еспаньол от Виляреал, е привлякъл вниманието със силното си представяне срещу Ламин Ямал, като при това действаше чисто.

Нещо повече, Ромеро се превърна в истинско главоболие за №10 на каталунците, който не успя да го последва при няколко атаки, довели до опасности за вратата на Барса. Едно негово центриране завърши с удар с глава на Пере Мия, спасен по невероятен начин от Жоан Гарсия, което бе едно от спасяванията на сезона. През втората част Ромеро бе близо до гол след удар с вътрешната част на десния крак, но вратарят отново се намеси блестящо.

Треньорът Маноло Гонсалес е знаел, че Ромеро може да създаде проблеми на Барса по своя фланг и го използва максимално, като защитникът беше играчът с най-много докосвания в своя отбор (54). На пет пъти той отне топката - втори по този показател - както и спечели 50% от единоборствата си (три от шест).

Всъщност Ромеро потвърди добрите впечатления, които оставя от месеци насам. Бъдещето му изглежда свързано с качествен скок в кариерата. Виляреал, който на позицията на левия бек разполага още със Сержи Кардона и Педраса, ще трябва да вземе решение за Ромеро това лято. С договор до 2029 г. валенсианецът дава сериозна заявка да бъде задържан в първия отбор. Иначе кандидатите трябва да има предвид, че откупна му клауза е 45 милиона евро.