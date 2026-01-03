Еспаньол - Барселона (съставите)

Вече са ясни стартовите състави на Еспаньол и Барселона, които ще се изправят един срещу друг от 22:00 часа. Домакин на каталунското дерби ще са "папагалчетата". Те се представят над очакванията от началото на сезона в Ла Лига и заемат пето място в класирането, а Барса е лидер и се нуждае от трите точки, за да не позволи на Реал Мадрид и останалите преследвачи да се доближат.

Еспаньол спечели всеки от последните си 5 мача в първенството. Отборът на Маноло Гонсалес се справи последователно със Севиля, Селта, Райо Валекано, Хетафе и Атлетик Билбао. Тимът има една от най-стабилните защити в Ла Лига с едва 17 допуснати попадения.

Барселона също е в много добра форма и има аванс от 4 точки на върха. "Блаугранас" са отбелязали цели 51 гола в 18 мача. В последния си двубой за 2025 година тимът на Ханзи Флик се наложи с 2:0 като гост на Виляреал. Единствените две поражения на "лос кулес" в шампионата дойдоха от Севиля и Реал Мадрид.

Еспаньол няма успех в дербито от 2018 година. Барса триумфира в последните три издания на сблъсъка от 2022 година насам, когато съперниците направиха две равенства.

📋 𝐉𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́!

▶️ Aquest és l'onze de Manolo González#RCDE pic.twitter.com/uKh2BaglI7 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 3, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages