Флик: Има неща, които трябва да се променят, но съм доволен от трите точки

Ханзи Флик опита да остане обективен след трудната победа с 2:0 над Еспаньол в първия мач на каталунците за 2026 г. Старши треньорът на “блаугранас” говори, както за нещата, които му харесаха, така и за онези, които не му направиха добро впечатление, тъй като успехът до последно бе под въпрос.

“Доволен съм от трите точки. Абсолютно. Има неща, които трябва да се променят, но съм доволен от трите точки. Резервите показаха уменията си. Радвам се за Жоан Гарсия, той е един от най-добрите вратари в света. Не бях доволен от първите 80 минути. Жоан направи много спасявания.

Hansi Flick is every Barça fan after that Joan García performance 🤗 pic.twitter.com/2HUedgcD94 — B/R Football (@brfootball) January 3, 2026

Еспаньол изигра фантастичен мач. Беше дерби със страхотна атмосфера. Не заслужавахме да спечелим, но нивото, което показахме след смените, беше важно. Разбирам важността на дербито. Имаше много хора по улиците, които чакаха този мач. Знам колко е важно да спечелим този мач. Щастлив съм.

Както всяка победа, и тази ни дава увереност. Не беше лесно да играем след коледната пауза, но след тази победа сме по-уверени. Да се ​​надяваме, че всичко ще се получи в Суперкупата на Испания. Много съм доволен от това, което виждам на тренировките. Мъчихме се, но взехме трите точки”, каза Флик.

Следващият мач на Барселона ще бъде в Суперкупата на Испания, като в него възпитаниците на Ханзи Флик ще срещне Атлетик Билбао на полуфиналите.