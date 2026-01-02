Предпазлив Тотнъм взе точка в лондонско дерби

Брентфорд и Тотнъм завършиха 0:0 в лондонско дерби. Томас Франк бе посрещнат с аплодисменти от феновете на клуба, в който работи седем години. Неговият отбор обаче игра безидейно и логично се стигна до нулево равенство. "Пчеличките" бяха малко по-агресивни и създадоха няколко положения, но не се възползваха от тях.

Брентфорд е на девето място и има една точка повече от днешния си съперник. Всичките четири мача в Премиър Лийг в първия ден на 2026 г. завършиха наравно, а в три от тях не паднаха голове.

Brentford and Tottenham play out a goalless draw at the Gtech Community Stadium.



Брентфорд имаше известно предимство в самото начало, а съперникът им започна доста предпазливо. В петата минута Кевин Шаде прати топката в мрежата, след като защитата на гостите не успя да изчисти топката след ъглов удар. Той се разписа от добавка, след като Викарио отрази удар на Колинс с глава. Попадението обаче не бе зачетено поради засада. Опасните положения и пред двете врати бяха рядкост, като преобладаваха грешките. В една ситуация Арчи Грей стреля с глава от добра позиция, но ударът бе блокиран от Колинс.

Brentford 0-0 Tottenham Hotspur



Thomas Frank's return to Brentford ends in a 0-0 draw.



Тотнъм започна малко по-добре второто полувреме, съперникът им бързо си върна инициативата. Удар на Ромеро бе блокиран, а Кудус прати топката над вратата. В 54-ата минута отлична атака на домакините завърши с разочароващ опит за изстрел на Люис-Потър, който не уцели топката, а я получи на прекрасна позиция. Брентфорд създаде нова възможност в 63-ата минута. Тогава великолепно центриране на Хендерсън прати топката на главата на Янелт. Неговият удар с глава бе спасен от Викаро. Малко по-късно Игор Тиаго не се възползва от добра възможност. Той получи топката след пробив на Кайоде, но я прати встрани от вратата.

