Време е за голямото каталунско дерби межу Барселона и Еспаньол!

Еспаньол и Барселона ще се изправят един срещу друг в поредното каталунско дерби от испанската Ла Лига. Двубоят е насрочен за 3 януари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "РСДЕ". Мачът е част от сезон 2025/2026 в най-силното първенство на Испания и се очаква да привлече вниманието на футболните фенове не само в Каталуния, но и в цяла Испания.

Барселона доминира в Ла Лига, заемайки първото място с впечатляващите 46 точки от 18 изиграни мача. Каталунците демонстрират изключителна офанзивна мощ с 51 отбелязани гола, което е средно почти по 3 гола на мач. Еспаньол се представя изненадващо добре този сезон, намирайки се на петата позиция с 33 точки от 17 срещи. "Папагалите" имат солидна защита, допускайки само 17 гола досега. Разликата от 13 точки между двата отбора показва превъзходството на Барселона, но домакинското предимство на Еспаньол може да се окаже решаващ фактор в това дерби.

Еспаньол демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача, записвайки четири победи и само една загуба. "Папагалите" постигнаха три последователни победи в Ла Лига - срещу Атлетик Билбао (1:2) на 22.12.2025, Хетафе (0:1) на 13.12.2025 и Райо Валекано (1:0) на 07.12.2025. Единственото поражение дойде в Купата на краля срещу Балеарес (1:0) на 04.12.2025. Преди това отборът победи и Селта (0:1) на 30.11.2025. Барселона е в още по-впечатляваща серия, с пет последователни победи във всички турнири. "Блаугранас" надделяха над Виляреал (0:2) на 21.12.2025, Гуадалахара (0:2) в Купата на краля на 16.12.2025, Осасуна (2:0) на 13.12.2025, Айнтрахт Франкфурт (2:1) в Шампионската лига на 09.12.2025 и Бетис в зрелищен мач (3:5) на 06.12.2025. Тази серия от победи затвърждава лидерската позиция на Барселона в първенството.

Барселона определено има добри спомени от последните дербита срещу регионалния си съперник. През 2023 г. и 2025 г. "блаугранас" удариха именно като гости с по два гола разлика тима на Еспаньол (4:2 и 2:0), като и в двата случая тези победи им гарантираха шампионската титла.

При първия случай дори Барса имаше повод да злорадства, тъй като в края на сезона Еспаньол изпадна от Ла Лига.

Тимът обаче скоростно се завърна в първото ниво на испанския футбол и отново донесе много радост на врага си.

Разбира се, това разгневи феновете на "суиньо-белите", които през 2024 г. щурмуваха терена след последния съдийски сигнал, а ексцесиите не бяха предотвратени.

Така сега стана ясно, че предстоящият двубой на стадион "РСДЕ" ще се проведе под засилени охранителни мерки.