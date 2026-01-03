Киву засипа с похвали Болоня и се изсмя на твърденията на Конте

Наставникът на Интер Кристиан Киву се изказа изключително ласкаво за Болоня преди утрешния сблъсък между двата тима на “Джузепе Меаца”. Именно “рособлу” отстраниха “нерадзурите” в полуфиналите на Суперкупата на Италия наскоро, побеждавайки ги при изпълнения на дузпи след ремито 1:1 в редовното време.

“Знаем, че това е коварен мач срещу тим, който предизвиква неприятности за всички, защото има идентичност и интензитет. Болоня ти поставя препятствия на пътя дори при прости ситуации. Там разполагат със силни “обърнати” крила и с полузащитници с физическо присъствали. Освен това знаят как да пазят персонално, като имат силни крака, усет за точния момент и решителност. Дори и да преодолееш първата защитна линия, много от играчите им се връщат назад, така че трябва да си добър и да направиш някои неща по-добре със силно чувство на отговорност. Харесва ми, когато моите играчи показват кураж и рискуват да направят фал, за да спечелят топката обратно”, заяви Киву на днешната си пресконференция.

Той също така омаловажи твърденията на колегата си начело на Наполи Антонио Конте, че италианският шампион изостава от Интер, Милан и Ювентус в структурно отношение. “Според възгледите ми за футбола като играч и треньор приказките и полемиките са външни за играта и не носят нищо. Те не влияят на финалния резултат и са безполезни. Имат малко въздействие, освен в медиите, и нямат нищо общо с този спорт, като това трябва да си остане така. Аз лично се смея, когато се говори за неща, които нямат нищо общо с реалността. Всъщност те ме карат да се фокусирам още повече върху моята работа. Всичко, което можем да кажем, е, че в момента пет отбора се борят за Скудетото и разликите са минимални”, коментира румънският специалист.

Киву обаче обсъди слуховете, които свързват десния бек на Ал-Хилал Жоао Кансело със завръщане в миланския гранд. “Ще говоря само за Луиш Енрике, Анди Диуф, Дензъл Дъмфрис и Матео Дармиан. Предпочитам да се фокусирам върху тях и реалните факти. Що се отнася до Стефан де Фрай и Давиде Фратези, не се страхувам от нищо. Вярвам в техния професионализъм, като са първите отговорни за случващото се. Те са двамата с най-малко игрово време. В случая на Давиде причините са във физическо отношение, докато при Стефан става въпрос за технически решения. Те обаче ще имат много възможности за игра”, допълни той.

