Конте: Приключваме прекрасна година, Хойлунд се превръща в доминантен играч

Наставникът на Наполи Антонио Конте направи равносметка на успешната 2025 година, в която клубът спечели титлата в Серия "А" и Суперкупата на Италия. Той също така похвали нападателя Расмус Хойлунд, който вкара двата гола за днешния успех с 2:0 над Кремонезе.

„Честваме прекрасна година, в която според мен направихме нещо наистина неочаквано и изключително със спечелването на Скудетото. Сега я завършваме със Суперкупата, побеждавайки тимове като Милан, Интер и Болоня, което също беше специално. Това беше толкова страхотна календарна година, пълна с удовлетворение, като празненствата в Неапол наистина са различни в сравнение с останалите места. Отпразнувахме Скудетото и Суперкупата, а сега сме в челото на Серия "А", опитвайки се да останем близо до върха. През този сезон се изправяме пред редица проблеми, като някои от тях са доста сериозни, но ние се справяме с тях като храбри мъже. Винаги казвам на момчетата, че може да печелят или губят, но да се стремят да почитат Скудетото на гърдите си и да правят феновете горди.

Хойлунд е много млад играч, само на 22 години, така че може да се подобри още много. Откакто се присъедини към нас, той успя да прогресира и да се превърне в доминантен футболист в своята роля. Това е така, защото започва да разбира правилните позиции, които да заема, как да защитава топката и кога да се приближава към нея или да се отдалечава. Той има доста добра връзка с отбора. В моя стил на игра нападателите имат много важна и специална роля в цялостния подход, а той има огромно поле за по-нататъшно развитие.

Новата схема 3-4-2-1? Ханибал Барка е казал, че ако няма път пред нас, трябва да си изградим такъв. Ние градим нашия път с усърден труд и отдаденост, срещайки трудности и в последния ни мач за годината, в който отново липсваха редица големи играчи. Надявам се всички да се върнат през 2026-а. Дано това стане възможно най-скоро, въпреки че контузиите на Ромелу Лукаку и Кевин Де Бройне бяха доста сериозни, така че не бива да прибързваме, а нека покажем търпение.

Защо твърдя, че не сме готови да доминираме в Италия? Поради много причини, защото според мен тепърва започваме нашия път. Инфраструктурата ни не е готова. Чувствам, че Ювентус, Интер и Милан имат структура, силна дълбочина в състава и превъзхождащ бюджет за заплати. Всеки път, в който някой различен от тях спечели трофей, значи, че се е случило нещо изключително. Не бива да се самозабравяме и да се държим сякаш сме на едно ниво с тези клубове. Стремим се да скъсим пропастта възможно най-много чрез усърден труд и отдаденост, но не можем да се правим, че тя не съществува“, коментира Конте след днешната победа.

