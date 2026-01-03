Сектор "Г": Най-червеният армейски пламък угасна завинаги

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" излязоха с емоционална публикация в социалните мрежи след кончината на легендарния Димитър Пенев. Той напусна този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.

Ето какво написаха от "Трибуна Сектор Г":

"Нищо не може да те подготви за такъв момент. Думите бледнеят, умът се рее, а сърцето скърби неутешимо. Една неделима част от ЦСКА вече я няма, защото най-червеният армейски пламък угасна завинаги.

Отиде си най-великият от нас. Най-чистото армейско сърце. Наричаха го Стратега. Казваха му господин Пенев. Други го знаеха като Пената. Какво е общото между всички тях? Никой никога не каза лоша дума за него.

Всички ние обаче винаги ще помним Чичо Митко. Легенда на терена, легенда на скамейката, легенда в живота. Ще пазим светлия спомен за него в умовете и сърцата ни. До последен дъх и с цялото сърце!".