Сектор "Г": Най-червеният армейски пламък угасна завинаги

  • 3 яну 2026 | 14:01
  • 935
  • 0

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" излязоха с емоционална публикация в социалните мрежи след кончината на легендарния Димитър Пенев. Той напусна този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Ето какво написаха от "Трибуна Сектор Г":

"Нищо не може да те подготви за такъв момент. Думите бледнеят, умът се рее, а сърцето скърби неутешимо. Една неделима част от ЦСКА вече я няма, защото най-червеният армейски пламък угасна завинаги.

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Отиде си най-великият от нас. Най-чистото армейско сърце. Наричаха го Стратега. Казваха му господин Пенев. Други го знаеха като Пената. Какво е общото между всички тях? Никой никога не каза лоша дума за него.

Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички
Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

Всички ние обаче винаги ще помним Чичо Митко. Легенда на терена, легенда на скамейката, легенда в живота. Ще пазим светлия спомен за него в умовете и сърцата ни. До последен дъх и с цялото сърце!".

