Кристъл Палас и Фулъм разделиха точките на старта на новата година

Кристъл Палас и Фулъм завършиха наравно 1:1 в мач от 19-ия кръг на Премиър лийг. Възпитаниците на Оливер Гласнер успяха да поведат в края на първата част чрез Жан-Филип Матета (39’), но Том Кеърни (80’) изравни за “котиджърс”.

Двата тима изнесоха равностойно първо полувреме с лек превес на домакините. Те стигнаха до попадение в 39-ата минута, когато Натаниел Клайн осъществи добър пробив отдясно, а центрирането му бе идеално за Матета, който само от няколко метра с глава нямаше как да сбърка. Проблемът на Кристъл Палас в последните седмици отново се появи през второто полувреме, а именно умората, която наляга футболистите. Постепенно Фулъм се окопити и започна да изглежда доста по-опасен в предни позиции и след няколко половинчати положения все пак Том Кеърни реализира след качествен удар от границата на наказателното поле.

Това бе четвърти пореден мач без успех за Кристъл Палас в Премиър лийг. От своя страна Фулъм пък прекъсна серията си от три поредни победи, а двата тима се намират един до друг съответно на деветото и десетото място в класирането.

Снимки: Gettyimages