Как тренира най-успешният пилот в историята на Формула 1?

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разказа в детайли как поддържа своята психическа и физическа форма и как тренировъчният му режим се е променил през 19-годишната му кариера в спорта.

На 40 години Хамилтън е вторият най-възрастен пилот на стартовата решетка след 44-годишния двукратен шампион Фернандо Алонсо. С течение на времето подходът му към тренировките и основните му принципи са претърпели значителна еволюция.

„Когато бях по-млад, тренировките бяха моята терапия – и донякъде все още са, особено бягането. Тогава имам най-много време за размисъл“, сподели най-успешният пилот в историята на спорта пред списание Men's Health в отговор на въпрос как остава психически силен.

„Добавих неща като йога и дихателни упражнения. Свикването с дихателните практики ми отне най-много време, защото изискват търпение. След това дойде и медитацията.

„Мисля, че ледената вана също помага, защото трябва да се научиш да дишаш и да преодолееш мислите за отказване, за излизане. Тези неща наистина ми помагат да остана позитивен през цялата година“, добави той.

„Позитивните утвърждения са може би най-важното от всичко. Когато си миеш зъбите или започваш деня, да изричаш позитивни твърдения за това как ще протече денят ти, каква е целта ти, как ще се чувстваш, как ще подходиш към работата или срещите с хората. Когато говориш позитивно за себе си, тялото ти реагира на това.“

Описвайки промените, които е въвел през дългата си кариера, седемкратният шампион добави: „Всичко се промени, напредна, еволюира. Все още обичам да бягам – бягах тази сутрин. Пробягах дистанция, която варира между шест и осем мили. След това ледена вана. Но преди всичко това, разтягането е първото нещо, което правя веднага щом стана от леглото.“

„Следобед може да направя високоинтензивна интервална тренировка, но не мога да вдигам твърде много тежести, защото иначе започвам да трупам мускули и ставам прекалено тежък. Така че предимно се занимавам с пилатес и йога.“

Хамилтън се присъедини към Ферари преди сезон 2025 след 12 години в Мерцедес, където спечели шест от седемте си шампионски титли. Въпреки че първата му година в отбора от Маранело не донесе очакваните резултати, той гледа напред към промяната в регулациите през 2026 г., за да може отново да се върне в челото.

Снимки: Imago