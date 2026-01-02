Популярни
Как тренира най-успешният пилот в историята на Формула 1?

  • 2 яну 2026 | 17:05
  • 1022
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разказа в детайли как поддържа своята психическа и физическа форма и как тренировъчният му режим се е променил през 19-годишната му кариера в спорта.

На 40 години Хамилтън е вторият най-възрастен пилот на стартовата решетка след 44-годишния двукратен шампион Фернандо Алонсо. С течение на времето подходът му към тренировките и основните му принципи са претърпели значителна еволюция.

Ландо Норис с две исторически постижения през 2025
Ландо Норис с две исторически постижения през 2025

„Когато бях по-млад, тренировките бяха моята терапия – и донякъде все още са, особено бягането. Тогава имам най-много време за размисъл“, сподели най-успешният пилот в историята на спорта пред списание Men's Health в отговор на въпрос как остава психически силен.

„Добавих неща като йога и дихателни упражнения. Свикването с дихателните практики ми отне най-много време, защото изискват търпение. След това дойде и медитацията.

Ред Бул загърбва политиката на Хорнър, не иска да си създава врагове
Ред Бул загърбва политиката на Хорнър, не иска да си създава врагове

„Мисля, че ледената вана също помага, защото трябва да се научиш да дишаш и да преодолееш мислите за отказване, за излизане. Тези неща наистина ми помагат да остана позитивен през цялата година“, добави той.

„Позитивните утвърждения са може би най-важното от всичко. Когато си миеш зъбите или започваш деня, да изричаш позитивни твърдения за това как ще протече денят ти, каква е целта ти, как ще се чувстваш, как ще подходиш към работата или срещите с хората. Когато говориш позитивно за себе си, тялото ти реагира на това.“

Верстапен изпревари Норис в класациите на пилотите и шефовете на екипите
Верстапен изпревари Норис в класациите на пилотите и шефовете на екипите

Описвайки промените, които е въвел през дългата си кариера, седемкратният шампион добави: „Всичко се промени, напредна, еволюира. Все още обичам да бягам – бягах тази сутрин. Пробягах дистанция, която варира между шест и осем мили. След това ледена вана. Но преди всичко това, разтягането е първото нещо, което правя веднага щом стана от леглото.“

„Следобед може да направя високоинтензивна интервална тренировка, но не мога да вдигам твърде много тежести, защото иначе започвам да трупам мускули и ставам прекалено тежък. Така че предимно се занимавам с пилатес и йога.“

Макларън плаща близо 8 милиона, за да участва във Формула 1 през 2026 година
Макларън плаща близо 8 милиона, за да участва във Формула 1 през 2026 година

Хамилтън се присъедини към Ферари преди сезон 2025 след 12 години в Мерцедес, където спечели шест от седемте си шампионски титли. Въпреки че първата му година в отбора от Маранело не донесе очакваните резултати, той гледа напред към промяната в регулациите през 2026 г., за да може отново да се върне в челото.

Астън Мартин спечели първото "състезание" във Формула 1 за сезон 2026
Астън Мартин спечели първото "състезание" във Формула 1 за сезон 2026
Снимки: Imago

