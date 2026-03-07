Верстапен: Формулата на новите правила е сгрешена

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен отправи нова порция критики към новите технически правила за сезон 2026, които промениха сериозно характера и стила на управление на автомобилите.

„Вече казах какво мисля за тези коли – заяви Верстапен, който днес катастрофира тежко в първата си бърза обиколка в квалификацията и отпадна. – Определено не се забавлявам с тези коли. Всеки си има мнение, но виждате от онбордите за какво става дума, нали?

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

„Но нищо не можем да направим. Колите са по-бавни, като цяло скоростта им е нормална, но и състезателното темпо ще е по-ниско.

„Просто формулата на новите правила е сгрешена, а това е нещо, което е по-трудно да се промени, но мисля, че трябва да стане.“

Макс Верстапен на рентген след катастрофата

Мерцедес доминира в квалификацията за Гран При на Австралия, като Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завършиха първи и втори, а трети завърши съотборникът на Верстапен Исак Хаджар.

„Още в Бахрейн казах, да изчакаме и да видим какво ще стане в Мелбърн, а сега видяхте колко са бързи Мерцедес – допълни Верстапен. – Така че за мен това не е изненада.

ФИА разреши на Верстапен, Строл и Сайнц да стартират утре

„Разликата ни с първото място е осем десети, което е много. Знаем, че трябва да подобрим колата си и двигателя, защото не сме тук, за да сме трети, пети или шести. Тук сме, за да побеждаваме. И се надявам, че стъпка по стъпка ще се доближим да лидера.

„Стартирам 20-и, което означава, че не само неделното състезание, но и целият сезон ще са дълги за нас.“

Заради по-високата компресия ли има предимство Мерцедес?

Снимки: Imago