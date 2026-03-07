Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Формулата на новите правила е сгрешена

Верстапен: Формулата на новите правила е сгрешена

  • 7 март 2026 | 15:23
  • 165
  • 1

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен отправи нова порция критики към новите технически правила за сезон 2026, които промениха сериозно характера и стила на управление на автомобилите.

„Вече казах какво мисля за тези коли – заяви Верстапен, който днес катастрофира тежко в първата си бърза обиколка в квалификацията и отпадна. – Определено не се забавлявам с тези коли. Всеки си има мнение, но виждате от онбордите за какво става дума, нали?

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

„Но нищо не можем да направим. Колите са по-бавни, като цяло скоростта им е нормална, но и състезателното темпо ще е по-ниско.

„Просто формулата на новите правила е сгрешена, а това е нещо, което е по-трудно да се промени, но мисля, че трябва да стане.“

Макс Верстапен на рентген след катастрофата
Макс Верстапен на рентген след катастрофата

Мерцедес доминира в квалификацията за Гран При на Австралия, като Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели завършиха първи и втори, а трети завърши съотборникът на Верстапен Исак Хаджар.

„Още в Бахрейн казах, да изчакаме и да видим какво ще стане в Мелбърн, а сега видяхте колко са бързи Мерцедес – допълни Верстапен. – Така че за мен това не е изненада.

ФИА разреши на Верстапен, Строл и Сайнц да стартират утре
ФИА разреши на Верстапен, Строл и Сайнц да стартират утре

„Разликата ни с първото място е осем десети, което е много. Знаем, че трябва да подобрим колата си и двигателя, защото не сме тук, за да сме трети, пети или шести. Тук сме, за да побеждаваме. И се надявам, че стъпка по стъпка ще се доближим да лидера.

„Стартирам 20-и, което означава, че не само неделното състезание, но и целият сезон ще са дълги за нас.“

Заради по-високата компресия ли има предимство Мерцедес?
Заради по-високата компресия ли има предимство Мерцедес?
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен на рентген след катастрофата

Макс Верстапен на рентген след катастрофата

  • 7 март 2026 | 10:34
  • 6327
  • 0
Проблем в двигателя е препънал Хамилтън в квалификацията

Проблем в двигателя е препънал Хамилтън в квалификацията

  • 7 март 2026 | 10:03
  • 4024
  • 1
Ланс Строл може изобщо да не стартира в Австралия

Ланс Строл може изобщо да не стартира в Австралия

  • 7 март 2026 | 09:48
  • 1163
  • 0
Верстапен след катастрофата: Такова нещо никога не ми се беше случвало

Верстапен след катастрофата: Такова нещо никога не ми се беше случвало

  • 7 март 2026 | 09:35
  • 5191
  • 2
Ландо Норис: Късметът не е с мен този уикенд

Ландо Норис: Късметът не е с мен този уикенд

  • 7 март 2026 | 09:28
  • 937
  • 1
Тото Волф е изненадан от преднината на Мерцедес

Тото Волф е изненадан от преднината на Мерцедес

  • 7 март 2026 | 09:17
  • 997
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Черно море, красив гол за "моряците"

Септември (София) 0:1 Черно море, красив гол за "моряците"

  • 7 март 2026 | 14:57
  • 2622
  • 0
Мансфийлд 1:1 Арсенал, "елените" изравниха

Мансфийлд 1:1 Арсенал, "елените" изравниха

  • 7 март 2026 | 14:14
  • 3432
  • 2
Втора лига на живо: задава се порция с пет мача

Втора лига на живо: задава се порция с пет мача

  • 7 март 2026 | 15:20
  • 3903
  • 4
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 16834
  • 12
Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

  • 7 март 2026 | 06:25
  • 15917
  • 13
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 21850
  • 10