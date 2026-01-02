Ландо Норис с две исторически постижения през 2025

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис записа две исторически постижения по пътя към първата си световна титла през сезон 2025.

Първо, в Австрия Норис записа най-убедителната победа в квалификациите миналата година – той спечели полпозишъна с аванс от 0,521 секунди пред пилота на Ферари Шарл Леклер, а трети остана съотборника на Ландо в Макларън Оскар Пиастри. На 28 юни Норис стана единственият, който успя да слезе под 1.04 минути за обиколка на „Ред Бул Ринг“ в квалификацията.

И второ, в Мексико Норис постигна победата с най-голяма разлика на финала в хода на цялата кампания. Британецът завърши с аванс от 30,324 секунди след 71 обиколки, отново пред Шарл Леклер с Ферари, който пък изпревари с по-малко от секунда Макс Верстапен с Ред Бул.

Снимки: Gettyimages