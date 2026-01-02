Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макларън плаща близо 8 милиона, за да участва във Формула 1 през 2026 година

Макларън плаща близо 8 милиона, за да участва във Формула 1 през 2026 година

  • 2 яну 2026 | 15:10
  • 1064
  • 0

Отборът на Макларън трябва да заплати близо 8 милиона долара така за участие във Формула 1 през 2026 година след изключително успешния сезон 2025, в който британският тима спечели своя първи шампионски дубъл от 1998 година насам.

Макларън си гарантира втората си поредна конструкторска титла още в Сингапур, цели шест кръга преди края на сезона, в чийто край Ландо Норис грабна титлата при пилотите. Макларън завърши годината с общо 833 точки на своята сметка, за които ще трябва да заплати по 8 438 долара плюс базовата такса от 703 330 долара. Така общата сума на Макларън достига 7 732 579 долара, което е с над 1.6 милиона повече спрямо таксата, която екипът от Уокинг заплати след титлата си при конструкторите от 2024 година.

В същото време всички други отбори трябва да заплатят по 7 030 долара за всяка спечелена точка през миналия сезон плюс базовата такса, която не се променя. Отборите, които трябва да заплатят по по-малко от милион са само два – Алпин и дебютантът Кадилак.

Сумите, които отборите ще трябва да заплатят, за да участват във Формула 1 през 2026 година:

  1. Макларън – 7 732 579 долара

  2. Мерцедес – 4 000 478 долара

  3. Ред Бул – 3 873 935 долара

  4. Ферари – 3 501 336 долара

  5. Уилямс – 1 666 463 долара

  6. Рейсинг Булс – 1 350 105 долара

  7. Астън Мартин – 1 329 015 долара

  8. Хаас – 1 258 713 долара

  9. Ауди (Заубер) – 1 195 442 долара

  10. Алпин – 857 994 долара

  11. Кадилак – 703 330 долара

Снимки: Gettyimages

