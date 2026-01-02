Ред Бул загърбва политиката на Хорнър, не иска да си създава врагове

Отборът на Ред Бул вече не желае да си създава врагове във Формула 1, тъй като новият ръководител Лоран Мекис смята, че подобно поведение не отговаря на духа и имиджа на компанията-майка. Това е сериозна промяна в политиката на тима в сравнение с времето, когато начело на отбора беше Кристиан Хорнър.

След уволнението на Хорнър през лятото, шефът на Мерцедес Тото Волф коментира, че „е хубаво отново да можеш да разговаряш с ръководителя на отбора на Ред Бул“. Това мнение беше споделено и от няколко други конкуренти на бившите шампиони, които през годините неведнъж са влизали в сблъсък с предшественика на Мекис.

Eight different Grand Prix winners in the Ground Effect era! 🏆



Here's how 2022 to 2025 panned out for the winners ⬇️#F1 pic.twitter.com/PIo6XZd0cC — Formula 1 (@F1) January 2, 2026

Верстапен изпревари Норис в класациите на пилотите и шефовете на екипите

Волф дори разкри, че на първото заседание на Комисията за Формула 1, на което е присъствал, французинът е заявил, че в Ред Бул вече не искат да си създават врагове в спорта. Мекис иска Ред Бул отново да бъде забавен отбор, а не такъв, който хората мразят.

Първото доказателство за тази промяна се появи по време на скандала, свързан с лепенките, които помагат на Ландо Норис на стартовата решетка. От Ред Бул на няколко пъти са махали лепенка на Макларън от стената на боксовете до стартовата решетка, поставена, за да даде на Ландо Норис по-добър ориентир къде да позиционира болида си. Случаят нашумя по време на Гран При на САЩ, когато от Макларън използваха по-здрава лепенка и механикът на Ред Бул, който се опита да я отстрани, напусна решетката твърде късно.

Ландо Норис с две исторически постижения през 2025

След този инцидент Мекис беше категоричен: „Повече няма да правим това“. Докато Ред Бул под ръководството на Хорнер понякога правеше абсолютно всичко, за да спечели, при Мекис отборът очевидно възприема различен подход.

„Нека го кажа така. Това е невероятно конкурентна среда. И ние вярваме, че за да си конкурентоспособен, трябва също така да се наслаждаваш на това, което правиш", коментира промяната в политиката на Ред Бул Мекис.

Джордж Ръсел предрече конфронтация с Макс Верстапен в Мерцедес

„Работим здраво, забавляваме се здраво. Това е духът на Ред Бул. Този отбор олицетворява чистото състезание. И всичко, което направихме, е да се уверим, че като група можем да се концентрираме върху чистото състезание, без да се разсейваме твърде много от шума наоколо, и да правим това, което фундаментално обичаме – да се опитваме да накараме тези коли да вървят по-бързо на пистата.

„Така че това е всичко, наистина. Да се концентрираме върху това, което обичаме да правим, да се наслаждаваме на работата си, да се напрягаме повече от всеки друг и да се опитваме да се наслаждаваме на процеса."

Астън Мартин спечели първото "състезание" във Формула 1 за сезон 2026

Този манталитет очевидно върна доброто настроение в бокса на бившите шампиони, които след пристигането на Мекис отново изглежда като единен отбор. Това почти доведе до най-великото завръщане в историята на Формула 1, като Макс Верстапен завърши само на две точки зад Ландо Норис в класирането, след като в един момент изоставаше от лидера със 104 точки в битката за титлата.

Макларън плаща близо 8 милиона, за да участва във Формула 1 през 2026 година

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages