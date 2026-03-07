Андреа Стела: Много драматичната квалификация разкри слабостите на правилата

Шефът на Макларън Андреа Стела смята, че пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн „определено разкрива някои от слабостите“ в новите правила за 2026 година, след като пилотите изразиха яростна съпротива срещу новите регулации за задвижващите системи.

Новите правила за 2026 принуждават пилотите да правят сериозни компромиси със стила си на каране, за да се съсредоточат върху пестенето на електрическа енергия. След ранните предупреждения от миналата година, когато състезателите получиха първи впечатления от новата ера в симулаторите, притесненията нараснаха по време на триседмичните зимни тестове. Въпреки това повечето пилоти предпочетоха да изчакат първия уикенд в Мелбърн, преди да изразят публично своите резерви.

След като сезон 2026 стартира в Австралия, пилотите спряха да се въздържат. Те изразиха сериозни опасения по време на брифинга в петък, последвани от обезкуражаващи коментари пред медиите след квалификацията в събота.

Ландо Норис предположи, че Формула 1 е преминала от „най-добрите коли в историята към може би най-лошите“. Критики отправиха и съотборникът му Оскар Пиастри, дуото на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън, както и дългогодишният критик на правилата за 2026 Макс Верстапен.

Според Стела, коментарите на пилотите са отражение както на фундаментален проблем с новите регулации, така и на някои преувеличени проблеми, специфични за пистата в Австралия.

„Албърт Парк“ е известна като една от най-неподходящите писти в календара за възвръщане на енергия, тъй като ѝ липсват много зони с тежко спиране в сравнение с други трасета като Бахрейн, където се проведоха зимните тестове.

Вместо това пилотите трябва да се фокусират повече върху връщането на газта и движението по инерция. Оскар Пиастри заяви, че му се е налагало да прави това по три пъти на обиколка в квалификацията. Те използват и т.нар. „супер клипинг“ – презареждане на батерията при пълна газ, процес, който значително намалява максималните скорости.

Болидите видимо намаляваха скоростта на правата преди завой 9, което напълно неутрализира някога страховитата комбинация от завои 9 и 10.

„Албърт Парк определено разкрива някои от слабостите в новите регулации, а именно фактът, че използваш мощността и бързо изчерпваш батерията - каза Стела в коментар на острата реакция на пилотите. - Следователно ставаш много чувствителен към начина, по който възвръщаш енергия в батерията.

„Това не е само инженерно упражнение, а е свързано и с начина, по който управляваш колата. Тези елементи обаче не са част от това, което пилотите са правили през цялата си кариера - добави той. - Мисля, че това винаги ще излага правилника на коментари от страна на пилотите, които ще искат подобрения, и смятам, че може да се направи нещо, за да се подобрят регулациите.“

Стела и преди е отправял предложения за промени в техническите правила, но общият консенсус в спорта е да се изчака и да се съберат повече данни от първите няколко състезания, преди да се правят големи корекции.

„Ще видим утре, определено трябва да се уверим, че имаме стабилно представяне от гледна точка на задвижващата система на старта - добави Стела. - Говорихме за изпреварванията, отново ще видим утре, така че в известен смисъл картината не е пълна след квалификацията. Ще научим малко повече и в Китай, което е друго сложно трасе.

„Прекарахме шест дни в Бахрейн, но Бахрейн не разкрива толкова, колкото тук, някои от структурните ограничения, особено от гледна точка на събирането на енергия. След няколко състезания ще трябва да видим дали трябва да се направи нещо и какво, за да сме сигурни, че ще запазим забавлението, както и част от ДНК-та на пилотирането на болиди от Формула 1 – да се опитваш просто да използваш сцеплението, вместо да трябва да използваш събирането и разгръщането на енергия.“

