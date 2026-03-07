Ясна е причината за катастрофата на Макс Верстапен в квалификацията

Макс Верстапен катастрофира още в първия си опит за бърза обиколка квалификацията за Голямата награда на Австралия. ФИА обаче му разреши да стартира в състезанието утре, макар и от 20-ото място.

Пилотът на Ред Бул претърпя драматичен край на първата си квалификационна сесия в ерата на новите технически правила във Формула 1. В своята първа бърза обиколка в Q1 на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн, Верстапен се заби в предпазната стена в завой 1, като преди това направи зрелищно завъртане.

Инцидентът се случи, след като задните колела на неговия болид блокираха при влизането в бързия десен завой в края на стартфиналната права. Шефът на отбора Лоран Мекис определи видяното като „много брутално“ и заяви, че екипът ще разследва случилото се. Първоначално беше видно, че Верстапен е превключвал предавките в низходящ ред, когато колата внезапно и неконтролируемо се завъртя.

Първоначалното предположение би било за механичен проблем, като например повреда в скоростната кутия, която да е причинила блокирането на колелата. В действителност обаче проблемът е бил свързан с възстановяването на енергия. Софтуерът е започнал да дава грешки при отчитането на оборотите на двигателя и движението, предавано към задния мост по време на понижаването на предавките.

По същество, в опит да се пребори с необичайно високия брой обороти, системата е преминала в безопасен режим. Това е довело до задействане на двигателната спирачка, което от своя страна незабавно е причинило блокиране на задните колела.

Причината за инцидента се крие в режимите на системата за възстановяване на енергия (ERS), които моментално са блокирали задвижването, като са оставили Верстапен без никакъв шанс да си върне контрола над автомобила.

Това е ясен пример как настоящата технология за възстановяване на енергия в задвижващите системи на Формула 1 все още е в ранен етап на развитие. Проблеми от този тип могат да доведат дори до преждевременно отпадане на пилот в квалификация, какъвто беше случаят с Верстапен.

