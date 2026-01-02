Верстапен изпревари Норис в класациите на пилотите и шефовете на екипите

Въпреки че не успя да грабне петата си поредна световна титла във Формула 1 в хода на сезон 2025, Макс Верстапен беше избран за пилот №1 в класациите на пилотите и шефовете на екипите.

Така за първи път откакто тези две класации се провеждат световният шампион не ги оглавява. Ландо Норис, който победи Верстапен с две точки в спора за титлата, се класира на второто място в двете класации. Интересното е, че сред шефовете на екипите само този на Макларън е посочил Норис за своя №1, което не е толкова изненадващо. В анкетата на шефовете не се включиха тези на Ферари (Фредерик Васьор) и Ред Бул (Лоран Мекис).

Топ 10 пилотите във Формула 1 през 2025 година според шефовете на отборите:

Макс Верстапен Ландо Норис Оскар Пиастри Джордж Ръсел Фернандо Алонсо Карлос Сайнц Шарл Леклер Оливър Беарман Исак Хаджар Нико Хюлкенберг

В пилотската класация Верстапен отново изпревари шампиона Норис, но тук третото място не е за Оскар Пиастри, а за Джордж Ръсел. В гласуването при пилотите пък не се включиха четиримата – Юки Цунода, Люис Хамилтън, Ланс Строл и Нико Хюлкенберг.

Топ 10 пилотите във Формула 1 през 2025 година според самите пилоти:

Макс Верстапен Ландо Норис Джордж Ръсел Оскар Пиастри Шарл Леклер Карлос Сайнц Фернандо Алонсо Алекс Албон Оливър Беарман Исак Хаджар

