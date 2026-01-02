Популярни
Верстапен изпревари Норис в класациите на пилотите и шефовете на екипите

  • 2 яну 2026 | 15:31
  • 381
  • 0

Въпреки че не успя да грабне петата си поредна световна титла във Формула 1 в хода на сезон 2025, Макс Верстапен беше избран за пилот №1 в класациите на пилотите и шефовете на екипите.

Така за първи път откакто тези две класации се провеждат световният шампион не ги оглавява. Ландо Норис, който победи Верстапен с две точки в спора за титлата, се класира на второто място в двете класации. Интересното е, че сред шефовете на екипите само този на Макларън е посочил Норис за своя №1, което не е толкова изненадващо. В анкетата на шефовете не се включиха тези на Ферари (Фредерик Васьор) и Ред Бул (Лоран Мекис).

Топ 10 пилотите във Формула 1 през 2025 година според шефовете на отборите:

  1. Макс Верстапен

  2. Ландо Норис

  3. Оскар Пиастри

  4. Джордж Ръсел

  5. Фернандо Алонсо

  6. Карлос Сайнц

  7. Шарл Леклер

  8. Оливър Беарман

  9. Исак Хаджар

  10. Нико Хюлкенберг

В пилотската класация Верстапен отново изпревари шампиона Норис, но тук третото място не е за Оскар Пиастри, а за Джордж Ръсел. В гласуването при пилотите пък не се включиха четиримата – Юки Цунода, Люис Хамилтън, Ланс Строл и Нико Хюлкенберг.

Топ 10 пилотите във Формула 1 през 2025 година според самите пилоти:

  1. Макс Верстапен

  2. Ландо Норис

  3. Джордж Ръсел

  4. Оскар Пиастри

  5. Шарл Леклер

  6. Карлос Сайнц

  7. Фернандо Алонсо

  8. Алекс Албон

  9. Оливър Беарман

  10. Исак Хаджар

