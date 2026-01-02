Верстапен изпревари Норис в класациите на пилотите и шефовете на екипите

Въпреки че не успя да грабне петата си поредна световна титла във Формула 1 в хода на сезон 2025, Макс Верстапен беше избран за пилот №1 в класациите на пилотите и шефовете на екипите.
Фенската подкрепа изненадала Верстапен в преследването на петата титла
Така за първи път откакто тези две класации се провеждат световният шампион не ги оглавява. Ландо Норис, който победи Верстапен с две точки в спора за титлата, се класира на второто място в двете класации. Интересното е, че сред шефовете на екипите само този на Макларън е посочил Норис за своя №1, което не е толкова изненадващо. В анкетата на шефовете не се включиха тези на Ферари (Фредерик Васьор) и Ред Бул (Лоран Мекис).
Ландо Норис с две исторически постижения през 2025
Топ 10 пилотите във Формула 1 през 2025 година според шефовете на отборите:
Макс Верстапен
Ландо Норис
Оскар Пиастри
Джордж Ръсел
Фернандо Алонсо
Карлос Сайнц
Шарл Леклер
Оливър Беарман
Исак Хаджар
Нико Хюлкенберг
Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация
В пилотската класация Верстапен отново изпревари шампиона Норис, но тук третото място не е за Оскар Пиастри, а за Джордж Ръсел. В гласуването при пилотите пък не се включиха четиримата – Юки Цунода, Люис Хамилтън, Ланс Строл и Нико Хюлкенберг.
Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен
Топ 10 пилотите във Формула 1 през 2025 година според самите пилоти:
Макс Верстапен
Ландо Норис
Джордж Ръсел
Оскар Пиастри
Шарл Леклер
Карлос Сайнц
Фернандо Алонсо
Алекс Албон
Оливър Беарман
Исак Хаджар
Снимки: Gettyimages