Ландо Норис: Формула 1 смени най-добрите коли с най-лошите

Настоящият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис се присъедини към критиките на Макс Верстапен срещу новите технически правила и автомобилите, създадени по тях за сезон 2026.

Норис обясни, че това „може би най-лошите болиди“ от гледна точка на пилотите, а квалификационният дебют на новите коли в Австралия не беше особено убедителен с оглед на сложните процедури по възвръщане на енергия и връщане на газта на правите.

„Онборд кадрите от секцията между завои 6 и 9 на „Албърт парк“, която се караше на пълна газ и беше вълнуващо изживяване, сега са просто депресиращи – обясни Норис пред медиите в Мелбърн. – Мога да ви говоря с часове колко са зле тези коли.

„Проблемът е, че всеки три секунди трябва да гледаш волана, за да видиш какво се случва, иначе ще се озовеш извън трасето. Мисля, че от минахме от най-добрите автомобили, създавани за Формула 1, които бяха и много добри за каране, към може би най-лошите. Не е приятно, но трябва да живеем с това и просто да вземем максимума от това, с което разполагаме.

„Определено сега е различно, не е като миналата година. Не мога да си кажа, че ще натисна повече в някой от завоите, защото ако го направя, то губя заряда от батерията и след това съм по-бавен.

„Мисля, че всички знаят къде е проблемът – това е, че разпределението на енергията 50/50 – осигурявана от двигателя с вътрешно горене и от батерията, просто не работи.

„В режима със свалени крила се появяват други проблеми. Връщаме много сериозно газта преди завоите, навсякъде трябва да връщаме газта, за да сме сигурни, че в батерията има ток. Но пък ако там има твърде много енергия, пак не е добре. Трудно е, но това имаме. За пилотите не е никак добре, няма никакво удоволствие от пилотирането.“

