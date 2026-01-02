Астън Мартин спечели първото "състезание" във Формула 1 за сезон 2026

Екипът на Астън Мартин спечели своеобразното първо състезание във Формула 1 за сезон 2026, след като стана първият тим, който публикува видео на това как запалва своя нов автомобил.

A new era comes to life.



The #AMR26 fired up before winter shutdown. @HondaRacingF1 @aramco pic.twitter.com/Iek0pkKWLw — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 31, 2025

Това се случи часове преди настъпването на 2026 година, а моментът отбеляза важна стъпка в новото партньорство между отбора от Силвърстоун и Хонда. По-рано пък японският производител изпревари своите конкуренти и първи публикува аудио запис на своя нов двигател.

Хонда със специална презентация на задвижващата система на Астън Мартин

Тези два клипа показват колко уверени са в Хонда, че са свършили добре своята работа преди въвеждането на изцяло новите технически правила. Те включват и първата промяна в задвижващите системи във Формула 1 от 2014 година насам. Основата на новите агрегати отново ще бъде 1.6-литров V6 двигател с вътрешно горене с турбо компресор, а промените ще са свързани с хибридната система, която ще бъде много по-мощна, но и опростена от досегашната.

