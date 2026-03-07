Леклер: Добрите ни стартове не стигат срещу скоростта на Мерцедес

Звездата на Ферари Шарл Леклер ще стартира четвърти в Гран При на Австралия, след като в квалификацията остана на осем десети от секундата зад спечелилия полпозишън Джордж Ръсел, който оглави двойна победа за Мерцедес в сесията, следван от Андреа Кими Антонели.

И въпреки че в петък в Мелбърн Ферари и Макларън си поделиха надмощието, в събота всичко беше в полза на Мерцедес и по-специално на Ръсел.

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Ръсел отправи предупредителен изстрел в третата свободна тренировка, когато симулацията му на квалификация в края на сесията го изведе с 0,616 секунди пред Люис Хамилтън. Пилотът на Ферари остана да се чуди: „Откъде, по дяволите, дойдоха тези шест десети?“

До края на квалификацията предимството на Ръсел пред всички останали, с изключение на съотборника му, нарасна до 0,785 секунди. Тази разлика беше спрямо третия Исак Хаджар, като Леклер беше с още 0,024 секунди по-назад.

Заради по-високата компресия ли има предимство Мерцедес?

Пилотът на Скудерията разкри, че е бил шокиран, когато е погледнал данните на Ръсел след последната тренировка.

„Мисля, че вчера казах половин секунда - разлика заяви той пред медиите на "Албърт парк". - Сега са осем десети, така че е повече, отколкото очаквах, със сигурност. Но още вчера обобщението беше много показателно. Бях много, много впечатлен тази сутрин от мощността, която показаха в третата тренировка, особено в последната обиколка на Джордж, беше просто лудост.

„Погледнах данните за първи път и трябваше да ги заредя отново, защото си помислих, че има проблем с това, което виждам. Но очевидно не е имало."

Макс Верстапен на рентген след катастрофата

Това повдига въпроса дали летящите стартове на Ферариi могат да преодолеят Mercedes?

Льоклер се съмнява, тъй като вярва, че ако Мерцедес оптимизира собствения си старт, няма да има голяма разлика между двата отбора.

„Мисля, че има грешни очаквания относно стартовете - настоя той. - Смятам, че с нашия двигател е малко по-лесно да се направи добър старт. Но мисля, че ако Мерцедес направят всичко както трябва, няма да има чак такава разлика. Със сигурност обаче за тях ще бъде малко по-трудно да уцелят правилния прозорец.“

Проблем в двигателя е препънал Хамилтън в квалификацията

И дори ако Леклер излезе напред в първата обиколка, това не означава, че Мерцедес няма да отвърне на удара.

„Има много неизвестни - допълни Шарл. - Наистина не знам как ще се развият нещата. Можеш лесно да изпревариш няколко коли в първата обиколка, но след това много лесно можеш да бъдеш изпреварен от половината решетка в следващата, ако подходиш глупаво. Така че не знам дали това означава, че никой няма да прави нищо, или ще видим някои луди неща, но предполагам, че ще почакаме и ще видим.“

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

