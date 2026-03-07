Популярни
Сайнц: Пилотите вредят на Формула 1 с критиките към новите болиди

  • 7 март 2026 | 15:40
  • 460
  • 1

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц е на мнение, че постоянните публични критики от страна на пилотите към новите болиди във Формула 1 "вредят на спорта" и смята, че тези коментари трябва да се споделят в работна среда.

Техническите регулации за автомобилите през 2026 г. станаха обект на огромни критики в събота след квалификацията за Гран При на Австралия. Настоящият световен шампион Ландо Норис заяви, че болидите на F1 са се превърнали от „най-добрите в най-лошите“, докато Макс Верстапен определи новата формула като „неправилна“.

Верстапен: Формулата на новите правила е сгрешена
Верстапен: Формулата на новите правила е сгрешена

Голяма част от критиките са насочени към разпределението на мощността 50/50 между електрическата енергия и двигателя с вътрешно горене при новите задвижващи системи. Това води до спад в скоростта в участъците на пистата „Албърт Парк“, които изискват висока мощност.

Твърди се, че брифингът на пилотите в петък в Мелбърн е бил напрегнат, като състезателите са лобирали пред ФИА за промени по автомобилите.

Андреа Стела: Много драматичната квалификация разкри слабостите на правилата
Андреа Стела: Много драматичната квалификация разкри слабостите на правилата

Сайнц не пожела да коментира брифинга и заяви: „Както казах по време на тестовете, ще се опитам всичките ми критики към новите правила да са конструктивни и ще ги изразя в разговорите с ФИА и ФОМ, като се старая да не атакувам твърда много самия спорт. В крайна сметка смятам, че вредим сериозно ако продължаваме така - да критикуваме пред е феновете и журналистите... ако пилотите са прекалено негативни към този набор от правила, тогава всички ще се настроят така.

„Смятам, че най-добрите форуми за това са брифингите на пилотите или личните разговори със Стефано Доменикали и ФИА“, добави той.

Тото Волф е изненадан от преднината на Мерцедес
Тото Волф е изненадан от преднината на Мерцедес

Самият Сайнц преживя ужасен ден в квалификацията в Австралия, тъй като проблеми с болида му попречиха да участва и той ще стартира от последна позиция.

„Всички проблеми с надеждността, които отсъстваха по време на тестовете в Бахрейн, изглежда се появиха днес - заяви испанецът. - „Мисля, че Алекс Албон, който завърши 15-и, имаше проблеми през целия уикенд, когато беше на пистата. Не знам, защото малкото ми обиколки в първата свободна тренировка бяха по-конкурентни, отколкото очаквах.“

Заради по-високата компресия ли има предимство Мерцедес?
Заради по-високата компресия ли има предимство Мерцедес?
 Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

