Джордж Ръсел предрече конфронтация с Макс Верстапен в Мерцедес

Преди месеци изглеждаше, че Джордж Ръсел е изправен пред риска да загуби мястото си в отбора на Мерцедес във Формула 1 за сметка на Макс Верстапен. Договорът на Ръсел трябваше да изтече в края на сезон 2025, а той подписа нов контракт едва през октомври.

Може би като тактика в хода на преговорите, самият Ръсел разкри, че Мерцедес се опитват да привлекат Верстапен от Ред Бул. Впоследствие шефът на тима Тото Волф публично призна за тези намерения.

В крайна сметка Верстапен остана верен на отбора, с който спечели четири световни титли, тъй като не успя да активира клауза за напускане в договора си. Така Мерцедес запазиха Ръсел и Антонио Кими Антонели поне до края на 2026 г.

Британецът беше един от най-силните пилоти във Формула 1 през 2025, като спечели две състезания и записа девет подиума по пътя към четвъртото място в шампионата. Въпреки това, според някои информации, Ръсел е бил сериозно притеснен за мястото си, ако Мерцедес бяха успели да подпишат с Верстапен.

През миналата година Ръсел спечели повече от два пъти повече точки от своя съотборник-новобранец Кими Антонели (319 срещу 150), но от Мерцедес все още вярват, че тийнейджърът може да се превърне в бъдеща суперзвезда и не искаха да се отказват от него.

Още по-значим фактор обаче е бил предишният конфликт на Ръсел с Верстапен, който със сигурност е бил взет под внимание от Тото Волф. Двамата бяха замесени в сериозен скандал в края на сезон 2024, породен от инцидент в Катар.

В интервю за списание auto motor und sport Ръсел отрече да се е „притеснявал“ за бъдещето си. Макар отношенията му с Верстапен да изглеждат донякъде изгладени, той ясно намекна, че „конфронтацията е неизбежна“, ако Мерцедес ги събере в един отбор.

Според него динамиката, която отборът имаше с Люис Хамилтън и Валтери Ботас между 2017 и 2021 г., точно преди присъединяването на Ръсел, е била „перфектна“. Хамилтън беше де факто пилот номер едно, подкрепян от лоялен, но конкурентен номер две в лицето на Ботас.

„Никога не съм се притеснявал, че ще загубя мястото си - заяви Ръсел. - Като отбор, вие искате най-добрата възможна пилотска двойка на пазара. В момента Верстапен е най-добрият пилот на стартовата решетка. Без значение къде ще съберете двамата най-добри, рано или късно конфронтацията е неизбежна. Но ситуация като тази, която Мерцедес имаше с Люис и Валтери, е перфектна.“

Верстапен ще оцени конкурентоспособността на Ред Бул при новите регулации, преди да вземе решение за бъдещето си.

Въпреки че договорът му е до края на 2028 г., Верстапен отново има клауза за напускане, която може да бъде активирана тази година. Смята се, че той трябва да бъде в топ две на класирането в определен момент в средата на сезона – условие, което може да се окаже трудно за постигане от Ред Бул.

Ръсел смята, че Верстапен би се изправил пред „губеща ситуация“, ако станат съотборници в Мерцедес. От него би се очаквало да победи бившия пилот на Уилямс, което би донесло допълнително напрежение. Антонели има „прекрасни“ отношения с Верстапен, който е нещо като негов ментор. Това също може да е фактор в плановете на Тото Волф.

