Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

Новакът в Мерцедес Андреа Кими Антонели смята, че промяна в окачването на колата му е коствала „два или три месеца“ от развитието му през първия му сезон във Формула 1.

През май, за Гран при на Емилия-Романя на пистата „Имола“, Мерцедес промени геометрията на задното окачване на W16. Целта беше да се подобри представянето на болида в бавните завои и да се решат проблемите с температурата на задните гуми, като за вдъхновение послужиха решенията, използвани при MCL39 на Макларън.

Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

Тази промяна обаче доведе до нестабилност в задната част на автомобила. Докато опитният Джордж Ръсел успя донякъде да се справи с проблемите, дебютантът Антонели имаше много по-големи трудности.

След обещаващото начало на годината, формата на Антонели рязко спадна в началото на европейската част от сезона, което се отрази на увереността му. След като в Мерцедес се върнаха към предишната конфигурация на окачването, италианецът постепенно възстанови самочувствието си и записа силна последна част от дебютната си година.

Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?

„Мисля, че загубих добри два или три месеца напредък - коментира Антонели техническата спънка. - Очевидно аз имах повече проблеми със задната част в сравнение с Джордж. Беше ми по-трудно да се адаптирам, най-вече заради стила ми на каране.

„Беше труден период, защото постоянно губех увереност, карах много напрегнато и просто ми беше трудно да постигна какъвто и да е напредък. Очевидно, ако бях успял да се адаптирам по-добре или ако се бяхме върнали по-рано към старото окачване, вероятно нещата щяха да са различни и щях да успея да набера инерция още в края на европейския сезон или по средата му.“

Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия

Според Андрю Шовлин, директор на инженерния екип на пистата в Мерцедес, в резултат на тези трудности Антонели се е превърнал в много по-завършен пилот. Най-голямо подобрение той отбелязва в способността на италианеца да се справя отлично в квалификациите.

„Очаквахме дългите серии от обиколки да са най-трудни, но той беше силен в тях веднага - обясни Шовлин. - Представянето в една обиколка изискваше повече работа. Ключово беше да се научи да се доверява на гумите и да генерира температура отрано.

И Фернандо Алонсо е почитател на SUV моделите

„Сега той разбира много по-добре протичането на състезателния уикенд. Способността му да описва поведението на колата винаги е била силна, което е едно от най-важните неща.

„С времето той изгражда база данни за причинно-следствените връзки при промени в настройките. Ключова област е да се научи колко силно да натиска – нито твърде малко, нито твърде много. Будапеща беше пример, където прекали. Към края на годината, с подобряването на резултатите, понякога прекаляваше в Q3 след силни представяния в Q1 и Q2.“

„Това са детайли, които пилоти с дългогодишен опит са научили по трудния начин. Хубавото при Кими е, че щом научи нещо, то остава. Той не повтаря едни и същи грешки. Като цяло сме на прав път с него.“

ФИА вдигна десет пъти таксата за протести във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages