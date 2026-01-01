Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?

Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?

  • 1 яну 2026 | 12:52
  • 182
  • 0

Оскар Пиастри се размина с шампионската титла при пилотите във Формула 1 за 2025 г, но остава оптимист за бъдещето си в отбора. Новият световен шампион - съотборникът на Оскар в Макларън Ландо Норис и шефовете на тима вече предрекоха, че австралиецът ще стане световен шампион с тима.

Пиастри започна много силно сезона и след Гран При на Нидерландия, където Ландо отпадна, преднината на Пиастри в шампионата достигна 34 точки пред Норис и 104 точки пред Макс Верстапен.

Въпреки това, уикендът на "Зандвоорт" се оказа последният за сезона, в който австралиецът записа победа, и той трябваше да наблюдава как надеждите му да стане първият австралийски шампион във Формула 1 от 1980 насам се стопяват.

Пиастри записа отпадане в Баку, което беше първата сериозна грешка за лидера в шампионата и началото на неговия спад. Само три кръга след Азербайджан, Норис пое лидерството в шампионата в Мексико и го задържа до края на сезона, за да спечели първата си титла. До финала в Абу Даби Пиастри се срина още по-надолу до трето място в класирането, като завърши на 13 точки зад съотборника си и на 11 зад Верстапен.

В разговор с австралийската телевизия 7Sport Пиастри се съгласи, че годината му е била като „влакче на ужасите“.

„Да, определено беше така. Знаете ли, като погледна назад, като цяло съм много горд от постигнатото - каза той. - Също така, за отбора да имаме толкова силна кола и сезон, каквито имахме, беше голям успех.“

Макларън спечели за втора поредна година титлата при конструкторите, а Норис взе короната при пилотите.

„Очевидно имаше няколко неравности по пътя и няколко препятствия за преодоляване, както и много научени уроци за бъдещето - добави той. - Но с оглед на случилото се през 2025 и с оглед на това, че ни предстои много сериозен напредък, мисля, че сме в добра позиция - както аз, така и тимът."

Снимки: Gettyimages

