Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

Кланът Верстапен никога не са се справяли добре със загубите, като това важи и за мениджъра на бившия световен шампион Макс Верстапен Раймонд Вермюлен.
Той коментира битката за титлата във Формула 1 през 2025, която завърши с победа на Ландо Норис и втора поредна титла при конструкторите за Макларън, като британецът сложи край на серията от четири поредни титли на Макс.
Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия
След „Зандвоорт“ Верстапен изоставаше на 104 точки от тогавашния лидер Оскар Пиастри, а на финала на сезона Макс загуби битката с 2 точки по-малко от Норис, който го детронира.
Самият Верстапен вече коментира, че реално не е участвал в битката за титлата и е получил много подаръци от Макларън, а сега Вермююлен направи много интересен коментар.
И Фернандо Алонсо е почитател на SUV моделите
„Този сезон беше като произведение на изкуството от страна на Макс – обясни Вермюлен през списание Formule 1. – Той успя да обърне хода на годината. В началото имахме няколко лоши уикенда с Ред Бул и в края те ни лишиха от титлата.
„Макс обърна хода на сезона, а Макларън направиха много грешки. Разбира се, с този автомобил Норис трябваше да стане много по-рано шампион.“
Пропадна пътуването на Леклер до Антарктика
Вермюлен дори намекна, че сезон 2025 е бил по-добър за Макс от 2023, когато той се възползва по отличен начин от превъзходството на Ред Бул и спечели 19 победи в 22 състезания.
„Това, което демонстрира Макс този сезон, с оглед на обстоятелствата, е феноменално. Страхотно е, че всички могат да видят това. Дали този сезон е по-добър от 2023, когато той спечели 19 от 22 победи? Тази година определено му беше много по-трудно.“
ФИА вдигна десет пъти таксата за протести във Формула 1
Снимки: Gettyimages