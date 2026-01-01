Популярни
Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

  • 1 яну 2026 | 12:28
  • 681
  • 0

Кланът Верстапен никога не са се справяли добре със загубите, като това важи и за мениджъра на бившия световен шампион Макс Верстапен Раймонд Вермюлен.

Той коментира битката за титлата във Формула 1 през 2025, която завърши с победа на Ландо Норис и втора поредна титла при конструкторите за Макларън, като британецът сложи край на серията от четири поредни титли на Макс.

След „Зандвоорт“ Верстапен изоставаше на 104 точки от тогавашния лидер Оскар Пиастри, а на финала на сезона Макс загуби битката с 2 точки по-малко от Норис, който го детронира.

Самият Верстапен вече коментира, че реално не е участвал в битката за титлата и е получил много подаръци от Макларън, а сега Вермююлен направи много интересен коментар.

„Този сезон беше като произведение на изкуството от страна на Макс – обясни Вермюлен през списание Formule 1. – Той успя да обърне хода на годината. В началото имахме няколко лоши уикенда с Ред Бул и в края те ни лишиха от титлата.

„Макс обърна хода на сезона, а Макларън направиха много грешки. Разбира се, с този автомобил Норис трябваше да стане много по-рано шампион.“

Вермюлен дори намекна, че сезон 2025 е бил по-добър за Макс от 2023, когато той се възползва по отличен начин от превъзходството на Ред Бул и спечели 19 победи в 22 състезания.

„Това, което демонстрира Макс този сезон, с оглед на обстоятелствата, е феноменално. Страхотно е, че всички могат да видят това. Дали този сезон е по-добър от 2023, когато той спечели 19 от 22 победи? Тази година определено му беше много по-трудно.“

Снимки: Gettyimages

