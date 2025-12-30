Симеон Николов: Чувствах се като Леброн Джеймс във Филипините

След сензационното си представяне на световното първенство с националния отбор на България, разпределителят Симеон Николов изглежда добре и в Русия. В състава на Локомотив той наскоро игра във финала на Суперкупата на Русия, а в шампионата на страната отборът е на второ място. Самия Николов винаги е на показ: традиционно атакува много, заема седмо място в класацията на най–добрите блокиращи и е в топ 15 на най–добрите нападатели.

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Наскоро Симеон беше гост на американския подкаст Out of System, където разказа защо е избрал да продължи кариерата си в Русия, как протичат дните му в Новосибирск, както и с възторг си спомня за Световното първенство във Филипините.

Сам, ние сме с теб!

"Ако се върне, това ще е чудо", каза Николов за Сам Деруу, който в момента се подлага на химиотерапия. И потвърди общото мнение: "В момента определено не сме толкова силни, колкото бяхме с него. Очевидно, все още можем да постигнем нещо, но в момента е по–трудно. Опитваме се да намерим изход. Все още има шанс да играем с него. Да се надяваме на най–доброто".

Заминаването на Симеон се отрази не само на играта му, но и на живота му в Новосибирск. Той призна, че му е ужасно самотно, затова понякога прави играе видеоигри, за да общува с хора, тъй като в Русия малко хора говорят дори малко английски. По думите му езиковата бариера се преодолява с помощта на близостта между българския и руския език.

"Съвсем сам съм, самотен съм. Чувствам се сякаш съм закотвен. Но работата е там, че съм тук само заради волейбол. Дойдох тук, за да играя волейбол и всичко, свързано с това, е бонус. Имам много свобода, мога да правя каквото си искам. Никога не съм готвил тук, просто поръчвам храна или ям в ресторант. Просто играя вволейбол и си почивам. Може би създаването на уют у дома наистина би помогнало малко да се справя със самотата, но като цяло просто ям и спя тук, а останалото време прекарвам на игрището", отбеляза Мони.

Водещият на подкаста отбеляза, че Николов би могъл да облекчи самотата си с помощта на приятелка.

"Пич, ще бъда брутално честен с теб. Несигурен съм по този въпрос. Ставам невероятно несигурен, когато си харесам някое момиче. Защото никога няма да знам дали момичето ме харесва или е заради славата ми, последователите или парите ми? В повечето случаи връзките са приключвали заради мен, защото съм казвал: "Не, ти не си истинска, ти си фалшива". Не знам, може би съм прекалено предпазлив", призна Николов.

Той също така отбеляза, че друг сдържащ фактор е публичността му.

"В Америка всички се забавляваха, а аз разбирах, че мога да попадна в пряк ефир в социалните мрежи и всичко това може да изтече. В момента съм в третия по големина град в Русия, тук никой не ме познава. Но въпреки това възниква тази неувереност: наистина ли ме харесва? Или ме познава, но се държи така, сякаш не ме познава? Това е прекалено много от моя страна. Но аз нямам намерение постоянно да се ограничавам само защото съм малко страхлив. Когато се появи подходящата жена и го почувствам, ще ми бъде все едно какво ще напишат някъде и как ще го обсъждат", каза волейболистът.

Когато българският вундеркинд премина в Локомотив, се появиха слухове, че руският клуб е спечелил борбата за него с поне седем европейски клуба. Конкурентното предимство на Новосибирск е фигурата на старши треньора Пламен Константинов и гарантираното място в стартовия състав. Италианските грандове бяха готови да предложат на младежа от студентската лига на САЩ само място на резерва.

"Исках да играя в основния съста и имах два варианта - да играя в един от най–добрите отбори в Русия или в най–слабия отбор в Италия. Помислих си, защо да не се събудя и да стана от леглото с думите: "Добре, искам да победя, искам да постигна нещо". В Италия това нямаше да се случи. Мисля, че ако постоянно те побеждават във всеки мач, не прогресираш особено. Мисля, че направих правилния избор, като се преместих тук. Не знам точно кога, но искам да отида в Италия и в други лиги. Ще видим как ще се развият нещата. Просто искам да се боря за трофеи и да се усъвършенствам", каза Николов.

Лубе събира Алекс и Мони Николови!

Съдейки по слуховете за трансфери, Симеон няма да остане дълго в Новосибирск. Той доказа, че се чувства уверенно в големия волейбол и сега се радва на голям интерес. 19-годишният волейболист има договор с клуба в Новосибирск по схемата 1+2, но "плюс" не задължава да се удължи споразумението. Италианската преса уверено твърди, че през следващия сезон ще играе за Чивитанова заедно с брат си Александър Николов. Самият Мони не каза нищо повече за бъдещето си.

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

В руското първенство той е с голямо предимство в списъка на най–резултатните разпределители, като е натрупата 90 точки в 15 мача от Суперлигата. В последния мач с Ярославич отбеляза 10 точки.

"Имам около 10 точки на мач. Опитвам се да бъда максимално агресивен на мрежата и това доставя доста главоболия на другия отбор. Опитвам се да спечеля възможно най–много точки, а също и да подавам добре. Мисля, че вместо да добавям нещо ново в играта си, просто трябва да развивам това, което вече имам", смята Симеон.

От Горна Малина до Филипините - пътят на братя Николови

Видеата на Симеон събират милиони гледания в социалните мрежи, а броят на последователите му се е удвоил по време на Световното първенство във Филипините, където хората бяха готови да го носят на ръце. Мони призна, че майка му е трябвало да купи голям нов куфар, за да вземе у дома огромното количество подаръци, които местните фенове му подарявали след мачовете или оставяли за него във фоайето на хотела. Той нарече филипинците много мили и им благодари за огромната подкрепа.

"Кълна се, буквално се чувствах като Леброн Джеймс. Наистина се надявам, че Филипините ще бъдат домакини на още турнири – Лига на нациите, световни първенства, Олимпийски игри“, каза Николов.

Темата за успешното за България Световно първенство беше основна част от интервюто. Българите, които заемаха 16-то място в световната ранглиста преди турнира, постигнаха исторически резултат, като взеха първия си медал след 1970-а година – също сребърен. Въпреки че излизането от групата не изглеждаше очевидно, тъй като там имаше участници от олимпийския турнир Германия (3:0) и Словения (3:2).

"Всичко започна с Германия. Беше просто лудост! Спечелихме първия гейм с 40:38. След това имахме невероятен импулс. След това срещу Словения играхме наистина добре в първите два гейма, те се бориха, но все пак успяхме да спечелим. И оттам нататък всичко вървеше гладко. Четвъртфиналът със САЩ, без съмнение, е най–важния мач в живота ни, в кариерата ни. Мика Кристинсън игра абсолютно брилятно и бяхме на практика в безнадеждна ситуация. Успяхме да останем силни, да покажем характер и да обърнем играта. В петия гейм имахме повече импулс – и успяхме да спечелим. Това определено беше най-добрият мач в кариерата ми, най-запомнящият се мач до момента", каза Симеон.

В плейофите България се върна от резултат 0:2 срещу САЩ, за да победи друг сензационен отбор - Чехия, с 3:1 на полуфиналите. На финала отборът на Джанлоренцо Бленджини загуби от Италия с 1:3.

"Признаваме, че имахме по–лесна схема в плейофите. В мача със САЩ почти играхме за финал, защото след това беше или Иран, или Чехия. На нас ни се падна щастлива схема и се възползвахме от шанса. Всичко можеше да се развие по различен начин. Например Белгия е супер силен отбор, но в 1/8-финалите се изправи срещу Италия."

"Знаехме, че Италия е по–добра. Те разбиха Полша. Излязохме на терена и разбрахме, че няма какво да губим. Затова се стараехме да дадем всичко от себе си. Имаше няколко момента, когато погледнах феновете и сипомислих: "Пич, играя в проклетия финал!" Италия имаше повече опит, те спечелиха за втори пореден път, много от тях са в националния отбор вече 10 години. Те са шампиони, знаят как да играят такива мачове. Стараехме се, но ни победиха", каза младият разпределител.

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Според Мони баща му Владимир Николов който е и негов агент е получавал стотици обаждания на ден след световното първенство – толкова голям е бил интересът към братята Николови от страна на спонсори, включително големи международни марки. В профила на Симеон в забранената в Русия социална мрежа има повече от половин милион абонати – там има реклама на маратонки и фитнес клуб.

Според Симеон, българският национален отбор е спечелил от разочароващото си представяне в Лигата на нациите, което е можело да му позволи да достигне до финалната осмица.

"Прекарахме целия ден в гледане на мачовете на нашите противници, тези, на които разчитахме. Когато Канада победи Украйна, скачахме от радост. Вложихме цялата си енергия в това. Самите ние трябваше да победим Иран, но те ни смазаха. След този мач бяхме психически съсипани. И проведохме сериозен разговор с треньора. Променихме подготовката си и много други неща. Във Филипините не говорихме по телефона с никого, освен с родителите си: "Не отговаряйте на никого. Всичко е просто външен шум. Бъдете фокусирани, бъдете напълно концентрирани." Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев искаше да говори с отбора след мача със САЩ, но треньорът ни му забрани: "Нека мислят само за волейбол." Мисля, че се получи", каза Николов.