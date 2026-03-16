Марица стартира успешно в плейофите

Шампионът на България Марица (Пловдив) стартира успешно в тазгодишните плейофи на женската "Demax+" лига. След като "жълто-сините" спечелиха убедително редовния сезон, днес те победиха Славия в първия 1/4-финален сблъсък между двата тима в елиминациите. Състезателките на Ахметджан Ершимшек се наложиха категорично като домакини с 3:0 (25:16, 25:14, 25:18) в среща, играна в зала "Строител".

По този начин Марица поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 възможни срещи. Вторият мач от серията е в четвъртък (19 март) от 18,00 часа в зала "Панайот Пондалов" в столицата.

Шампионките стартираха уверено в двубоя и рано отвориха разлика от 7 точки при 11:4. Те използваха умело началния си удар, за да разколебаят посрещането на Славия и това им позволи да увеличат аванса си на 17:7, а впоследствие и да вземат първата част с 25:16. Във втория гейм "жълто-сините" продължиха да диктуват събитията на полето. Те поведоха с 10:7 в началото и поддържаха разликата до 19:14. След това шампионките направиха серия от шест поредни точки и затвориха втората част с 25:14. В третата "жълто-сините" постепенно започнаха да трупат аванс след 7:7, а след 19:17 дадоха само още точка на съперника за крайното 25:18.

Най-резултатна за Марица бе Александра Китипова с 16 точки, а Виктория Коева добави 13 точки за победата.