Мони Николов в битка за разпределител №1! Подкрепете го ТУК!

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов може да спечели една от най-сериозните индивидуални награди в Русия – място в Идеалния отбор на редовния сезон в Суперлигата.

При оставащи 3 дни до края на гласуването на сред феновете на волейбола, 19-годишният Мони Николов е втори на своя пост, към момента с 32% от гласувалите.

Лидер е Дмитрий Филипов от Горкий с 37%. Бившият разпределител на Монтана, а сега на Зенит (Казан) Константин Абаев е трети с 16%.

По решение на Всерусийската федерация по волейбол (ВФВ) през сезон 2025/2026 се провежда избор на Символичен отбор на редовния сезон в мъжката Суперлига. Процедурата включва няколко етапа – подбор на кандидатите от експерти на Суперлигата, фенско гласуване в официалния канал на лигата от 16 до 20 март, финално решение на старши треньорите на 16-те отбора от 20 до 24 март, като при равенство последната дума ще има селекционерът на националния отбор на Русия - Константин Брянский.

Официалните резултати ще бъдат публикувани на 25 март.

Мони Николов спечели гласуването за разпределител №1 на полусезона в Суперлигата на Русия.