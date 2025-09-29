От Горна Малина до Филипините - пътят на братя Николови

Село Горна Малина е в сърцата на двама от героите от мъжкия национален отбор по волейбол.

Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

Преди началото на световното първенство видео показва как Владимир Николов изпраща своите синове Симеон и Александър именно от Горна Малина в посока Тайланд, където се състоя световния шампионат.

Симеон Николов: Италия ни би заслужено! Продължаваме да работим

"За нас е чест да предадем нашите приветствия. Горди сме, че Владо Николов е почетен гражданин на общината. Семейство Николови даде на България две прекрасни момчета, които успяха да вдъхновят цяла България. Ще бъдем на официалното посрещане. Следващите почетни граждани на общината ще бъдат Мони и Алекс. Тези хора дават пример на младите - да бъдат силни и вдъхновени, да се борят и да побеждават", заяви в интервю за предаването "Денят започва" кметът на Горна Малина инж. Ангел Жиланов.

Алекс Николов: Супер горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал

Председателят на Общинския съвет Николай Стоилов отличи примера, който семейство Николови дават.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

"Атмосферата вчера бе повече от прекрасна. Бяха се събрали много хора на площада. Всички скандирахме и викахме. Всички деца бяха със знамена. Семейство Николови е нашият добър пример, който следваме. Това е начинът да се обединим и да покажем, че можем повече", допълни той.

Ася е съсед на семейство Николови и им пожела да продължават да следват мечтите си.

"Емоцията беше много голяма. Еуфорията не може да се опише с думи. Пожелавам им да не се отказват от мечтите си и да бъдат здрави", добави тя.

Президентът на волейболен клуб Звездец Иван Генков е сигурен, че трудът на младите волейболисти ще продължи да се отплаща.

"45 години се занимавам с волейбол. Познавам всички момчета . Имаше очаквания, но те ги надхвърлиха. Млад и перспективен отбор са с много талант. Полагат страшно много труд. Успехът се случи благодарение на многото труд", смята той.