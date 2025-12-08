Сам, ние сме с теб!

“След планово изследване на Сам Деру бе диагностицирано онкологично заболяване - на него му предстои да проведе курс с химиотерапия. Договорът на нашия посрещач продължава да действа, той остава в отбора, заедно с нас”, написаха от Локомотив (Новосибирск).

“Всички наши мисли са само за Сам, ние се молим за неговото оздравяване. Поддържаме нашия играч в тази сложна ситуация! Сам, ние сме с теб!”, добавиха от лидера в Суперлигата на Русия.

Капитанът на Белгия Сам Деру е волейболист на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, от началото на сезона.

33-годишният Сам Деру, който е половинката на бившата националка Добриана Рабаджиева, до момента правеше страхотен сезон заедно със Симеон Николов и съотборниците си от Локомотив.