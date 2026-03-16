  Левски с обрат срещу Драгоман в 1/4-финал №1

Левски с обрат срещу Драгоман в 1/4-финал №1

  • 16 март 2026 | 21:14
Левски с обрат срещу Драгоман в 1/4-финал №1

Волейболистките на Левски София започнаха с труден успех в плейофите на женската "Demax+" лига. Състезателките на треньора Денислав Димитров направиха обрат и надделяха като домакини на Драгоман с 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:15) в първата среща от 1/4-финалния плейоф между двата тима, играна тази вечер.

По този начин "сините" водят с 1-0 победа в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 мача. Вторият двубой помежду им е в четвъртък (19 март) от 17,00 часа в Драгоман.

Домакините от Левски поведоха в началото на първия гейм на мача, но противникът успя да изравни при 13:13 и след това дръпна солидно - 5 точки. "Сините" тръгнаха да догонват, но само успяха да стопят минимално разликата и Драгоман спечели гейма с 25:23. Вторият вървеше равностойно до 13:13. Последва отваряне на разлика за Левски, за да стане резултатът 1:1 след 25:20. В третата част това се случи след 9:9, когато "сините" направиха 2 бързи серии и отказаха Драгоман. В четвъртия и последен гейм Левски доминираше и се поздрави с успех след 25:15 и 3:1.

Най-резултатна за Левски бе Венеса Радева с 16 точки (2 аса, 6 блока!). 15 точки (4 аса, 1 блок) бе приносът на капитана Славина Колева, Елена Коларова завърши с 14 (4 аса, 3 блока) за победата.

Георги Петров изведе Локомотив-СШОР до първото място в редовния сезон

Владо Николов: Ще работя за спорта и в политиката

Александър Къндев с 11 точки, Лонг Бийч с 14-и успех

Кристиан Титрийски със 17 точки и силен мач за победа на Хавай

Силен Аспарух Аспарухов със 17 точки за победа на Шлепск

Християн Димитров и Самуил Вълчинов с 15-и успех в Италия

Застреляха шеф на български футболен клуб

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

