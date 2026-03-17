Супер Алекс Грозданов 13 точки, Богданка срази Гданск

Капитанът на националния отбор на България и волейболист №6 в света за 2025 година Алекс Грозданов изигра пореден силен двубой за шампиона на Полша Богданка ЛУК (Люблин).
Богданка победи като гост Енерга Трефъл (Гданск) с 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:19).
Алекс Грозданов игра силно цял мач и реализира 13 точки (4 блока, 69% ефективност в атака - +11) и спаси 4 топки в защита.
Звездата на шампионите Вилфредо Леон влизаше само като резерва за изпълнение на сервис.
Матеуш Малиновски заби 20 точки (3 аса, 61% ефективност в атака - +15).
Тобиас Бранд бе най-резултатен за Гданск с 23 точки.