Супер Алекс Грозданов 13 точки, Богданка срази Гданск

  • 17 март 2026 | 23:58
Капитанът на националния отбор на България и волейболист №6 в света за 2025 година Алекс Грозданов изигра пореден силен двубой за шампиона на Полша Богданка ЛУК (Люблин).

Богданка победи като гост Енерга Трефъл (Гданск) с 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:19).

Алекс Грозданов игра силно цял мач и реализира 13 точки (4 блока, 69% ефективност в атака - +11) и спаси 4 топки в защита.

Звездата на шампионите Вилфредо Леон влизаше само като резерва за изпълнение на сервис.

Матеуш Малиновски заби 20 точки (3 аса, 61% ефективност в атака - +15).

Тобиас Бранд бе най-резултатен за Гданск с 23 точки.

Мони Николов в битка за разпределител №1! Подкрепете го ТУК!

