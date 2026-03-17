Мартин Пантов ще продължи кариерата си в САЩ

Талант от школата на ВК Нефтохимик 2010 – центърът Мартин Пантов, ще продължи кариерата и образованието си в САЩ догодина, информираха от бургаския клуб.

Това съобщи на страницата си във Фейсбук мениджърската агенция „Попов и Калчев“ на бившия капитан на Пирин (Разлог) Радослав Попов и на национала ни в плажния волейбол Димитър Калчев.

Бургазлията, който този сезон е постоянна част от мъжкия отбор на „нефтохимиците“, успоредно с изявите си за юношите старша възраст, получи спортна стипендия за Университета „Нортридж“ на американския щат Калифорния.

„Мартин Пантов заслужи спортна стипендия и от есента на 2027 година ще защитава цветовете на California State University, Northridge, част от NCAA Division I в Лос Анджелис, Калифорния“, написаха на страницата си Попов и Калчев.

На 1 септември Пантов ще навърши 19 години.

„След като завърши средното си образование тази година, Мартин ще изиграе още един сезон в България, където ще продължи да се развива и да поддържа висока спортна форма, тренирайки и състезавайки се с едни от най-добрите централни блокировачи в България“, пише още агенцията.

В момента Мартин тренира във ВК Нефтохимик 2010 заедно с центровете Стефан Чавдаров, Венцислав Рагин и Мартин Кръстев.

„От началото на университетската година през 2027 той ще замине за Калифорния и ще започне своето ново предизвикателство в американския колежански спорт. Тази възможност е част от системата на NCAA, която позволява на състезателите да запазят своето право на участие, докато продължават развитието си преди началото на университетската си кариера“, добавя агенцията.