Росен Божинов: Ядосан съм, защото направихме много наши грешки

Бранителят Росен Божинов сподели впечатленията си след поражението с 0:3 от Грузия в световна квалификация.

"Видяхме, че започнахме добре мача. Ядосан съм много, защото направихме наши грешки. Не мисля, че дадохме много инициативата в началото. Направихме грешка, Грузия се възползва от нея и вкараха гол. Когато вкараха, имаха лека преднина и взеха нещата в своя инициатива. Не мисля, че има значение дали играем с четирима защитници, или с петима. Това е решение на треньора. Поуките са, че трябва да бъдем по-агресивни и концентрирани, когато владеем топката. Ако искаме да играем футбол, можем да го правим“.