Аванс от два гола не стигна на Атверп да победи Андерлехт, Росен Божинов с цял мач

Роял Антверп изпусна преднина от два гола и в крайна сметка направи 2:2 с Андерлехт на свой терен в двубой от 19-ия кръг на белгийската Юпилер Про лига. Българският национал Росен Божинов бе титуляр за домакините, като остана на терена до самия край и получи най-високата оценка в защитата на Антверп.

Домакините взеха много удобна преднина още през първото полувреме, когато в рамките на три минути - между 16-ата и 19-ата, отбелязаха два гола. Винсент Янсен откри от дузпа, а след това Тибо Сомерс удвои, след като засече с глава центриране към далечната греда на Скот.

Три минути след началото на втората част Бенитес фаулира Бертачини в наказателното поле - дузпа за Андерлехт. Торган Азар бе точен от бялата точка, намалявайки преднината на Антверп.

Три минути преди края гостите се добраха до равенството след силен удар от далечна дистанция на Тристан Дегрееф. Така Анверп пропусна възможността да се изкачи до седмото място във временното класиране. Андерлехт е четвърти.

