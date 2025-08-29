Росен Божинов: Избрах ЦСКА пред Левски, защото сърцето ми е червено

Българският защитник Росен Божинов, който в момента играе за Роял Антверп, сподели в интервю за белгийското издание „GVA“ за пътя си от малкото градче Кнежа до големия европейски футбол, както и за вдъхновението, което му носят легенди като Тоби Алдервейрелд и Вирджил ван Дайк.

Божинов разказа, че пътят му в спорта започва с джудо, което е популярно в България, особено в родния му град.

„Дядо ми и баща ми са били футболисти, но на аматьорско ниво. Започнах с джудо на 6 години, защото това е чудесен спорт за дете. Но когато открих футбола с приятелите си, усещането беше ясно – това е моето място“, сподели той.

На въпрос дали има роднинска връзка с Валери Божинов, Росен уточни: „Не ми е чичо, но сме съфамилници. Мениджърът ми е близък приятел с него и по този начин го познавам. Той има огромен принос за българския футбол и е приятно да вървя по неговите стъпки.“

Той започва футболната си кариера в Етър, където се премества на 11 години.

„Това беше голяма стъпка за мен, защото напусках родителите си и се местех в нов град. Беше трудно, но така научих много не само за футбола, а и за живота извън терена“, каза той.

През 2019 г. Божинов избира да премине в ЦСКА, а не в Левски, като заяви, че „сърцето му е червено“. Той призна, че по време на младежките си години е бил слаб и слабо развит физически, но с времето е израснал до впечатляващите 1,93 м.

„Бях малък и слаб, но въпреки това винаги играех централен защитник“, допълни той.

През последните сезони, след трансфера си в Роял Антверп, Божинов открива, че футболната среда в Белгия е много по-стимулираща за развитието му.

„Футболът в България е добър, но в Белгия има повече възможности за напредък. Когато видях, че Антверп ще играе срещу Барселона в Шампионската лига, разбрах, че това е шанс за моята кариера“, признава той.

По отношение на личния си живот, Росен отбеляза, че вече има приятели от България в Белгия и че сестра му наскоро е прекарала месец при него.

„Хубаво е да си говорим на родния език от време на време. Това ми дава усещане за дом.“

Той разкри и че негови идоли в защитата са Тоби Алдервейрелд и Вирджил ван Дайк.

„Тоби беше невероятен учител за мен, а Ван Дайк заради лидерството си е пример за всеки защитник. А и двамата играят за любимия ми клуб, Ливърпул“, сподели Божинов.