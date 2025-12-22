Популярни
Селекционерът на Мароко смята, че КАН на четири години ще помогне на африканските играчи в Европа

  • 22 дек 2025 | 23:04
  • 87
  • 0

Селекционерът на националния отбор на Мароко Уалид Реграги, че промяната на календара на Купата на африканските нации, която вече ще се провежда на четири години, ще може да помогне на играчите от континента, които играят в Европа. Реформата беше обявена в събота от президента на Африканската футболна конфедерация Патрик Моцепе, който иска да "хармонизира международния календар" от 2028.

"Състезанието на всеки две години позволяваше на много отбори да прогресират, да растат, се изправят бързо след провал и ние много добре знаем това", каза треньорът, който припомни изненадващата елиминация на Мароко от Южна Африка на осминафиналите на КАН през 2024.

Според него обаче тази промяна може да се отрази добре на африканците, които играят в Европа. Той говори на пресконференцията след успеха на тима си срещу Коморските острови (2:0) на старта на КАН. 

"Много африкански играчи са подценявани в европейските си отбори, защото играят на Купата на африканските нации всеки две години и не могат да се утвърдят, което е жалко. Може би клубовете ще извадят парите, които заслужават тези футболисти и ще им имат по-голямо доверие, защото ще ги губят по-рядко", смята Реграги.

"Мисля, че Африка се развива, този турнир може да се сравнява с Европейското първенство, защото вече има силни отбори, хубави стадиони. След 15–20 години КАН ще бъде много следен турнир, защото идват млади играчи, които имат много високо ниво. Купата на африканските нации на четири години ще бъде голям турнир, който никой няма да иска да пропуска", сигурен е Уалид Реграги. 

Снимки: Imago

