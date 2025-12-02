Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Мексико
  3. Мексико ще приеме Португалия в откриването на реновирания „Ацтека“

Мексико ще приеме Португалия в откриването на реновирания „Ацтека“

  • 2 дек 2025 | 22:22
  • 547
  • 0
Мексико ще приеме Португалия в откриването на реновирания „Ацтека“

Мексико ще приеме Португалия в приятелски мач на 28 март, който ще отбележи откриването на реновирания стадион „Ацтека“, сега известен като стадион "Мексико Сити“, в подготовката си за домакинството на мачове от Световното първенство през 2026 година.

Мексико ще се изправи и срещу Белгия на „Солджър Фийлд“ в Чикаго три дни по-късно като част от програмата си преди Мондиала, обявиха от футболната асоциация на страната.

Националният стадион на Мексико претърпя големи подобрения, включително нови седалки, медийни зали и други, и ще се превърне в първото място, което ще бъде домакин на мачове на три Световни първенства, след като Мексико прие турнирите през 1970 и 1986 година. 

Съоръжението ще бъде домакин на пет мача от турнира през 2026-а, съвместно домакинстван от Мексико, САЩ и Канада. Разширеното Световно първенство с 48 отбора започва на 11 юни. 

