РБ Лайпциг унижи Айнтрахт, котдивоарец стана вторият най-млад играч с хеттрик в Бундеслигата

РБ Лайпциг изигра поредния си силен мач и унижи със 6:0 Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 13-ия кръг на Бундеслигата. “Червените бикове” смазаха съперника си, особено през втората част, а лятното попълнение Ян Диоманде влезе в историята, след като заби хеттрик (47', 55', 65') за по-малко от 20 минути. По този начин 19-годишният котдивоарец стана втория най-млад футболист в историята на Бундеслигата, вкарвал три гола в един мач.

Така РБ Лайпциг продължава да е на 2-ро място в класирането и задържа разликата от 8 точки от лидера Байерн. Болезнената загуба за Айнтрахт пък бе първа в последните пет двубоя, като “франките” остават на 7-а позиция.

РБ Лайпциг игра много по-добре през първото полувреме и логично си осигури комфортна преднина. Още в 5-ата минута “червените бикове” излязоха напред. Кристоф Баумгартнер изведе отлично Конрид Хардер и датският нападател с глава прехвърли излезлия напред Михаел Цетерер - 1:0 за РБ Лайпциг. След това Айнтрахт имаше добър шанс да изравни в 31-вата минута, но Махмуд Дахуд нацели с шут напречната греда на Петер Гулачи.

3 - At 19 years and 22 days, RB Leipzig’s Yan Diomande is the second youngest player to score a hat-trick in Bundesliga history behind Frankfurt’s Walter Bechtold (18y 118d in November 1965). Triple. #RBLSGE pic.twitter.com/2xQdXiXKz0 — OptaFranz (@OptaFranz) December 6, 2025

РБ Лайпциг обаче нанесе своя втори удар, когато в следващата атака Хардер върна услугата на Баумгартнер и след пробив изведе австрийския национал на празна врата, за да може той да удвои - 2:0 за домакините. До края на полувремето ново попадение на Баумгартнер бе отменено заради засада.

През втората част Айнтрахт буквално рухна и попаденията заваляха във вратата на Цетерер. Oще в 47-ата минута Ян Диоманде се разписа с удар от наказателното поле и направи резултата класически. Осем минути по-късно 19-годишният котдивоарец вкара втория си гол, след като се разписа с прецизен удар от дъгата на наказателното поле - 4:0 за РБ Лайпциг.

В 62-рата минута “червените бикове” получиха и дузпа заради игра с ръка на Уго Ларсон, която бе реализирана успешно от Давид Раум - 5:0. Само три минути по-късно пък Диоманде оформи своя хеттрик, след като бе изведен чудесно от Николас Зейвалд, излъга Цетерер и насочи топката в опразнената мрежа - 6:0. По този начин котдивоарецът се превърна във втория най-млад футболист в историята на Бундеслигата, вкарвал три гола в един мач - след Валтер Бехтолд през 1965 г., който е играл именно в Айнтрахт.

До края на срещата РБ Лайпциг сякаш се смили над поваления съперник и понамали оборотите, като се поздрави със впечатляващия успех.

Снимки: Imago