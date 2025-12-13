Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

Айнтрахт (Франкфурт) спечели с минималното 1:0 в домакинството си на Аугсбург в мач от 14-ия кръг на Бундеслигата. Единственото попадение в двубоя бе дело на Рицу Доан (68’) през второто полувреме. Домакините не изнесоха най-силния си двубой, след като имаха тежък мач в средата на седмицата, когато загубиха от Барселона в Шампионската лига, но въпреки това постигнаха основната си цел и спечелиха трите точки.

Срещата не започна по най-добрия начин за тях с попадение за гостите на Матисма с глава още в 3-ата минута, но то бе отменено след намеса на ВАР поради тънка засада при центрирането. Цялостно първата част не предложи много силни емоции на феновете, характеризирайки се с големи периоди на битка в средата на терена. Дамен се отличи с два по-опасни удара, но и те не доведоха до нещо по-сериозно. Дино Топмьолер взе мерки за пасивната игра на домакините и още на почивката направи двойна смяна, която освежи действията на “орлите”. Те създадоха няколко не лоши ситуации в началото на втората част, за да се стигне в крайна сметка до попадение то на Рицу Доан в 68-ата минута. То дойде след красив пробив и демонстриране на техника от страна на японеца, който с левия крак реализира победното попадение.

С тази победа Айнтрахт се изкачи отново до петата позиция и е само на две от четвъртия Хофенхайм. Аугсбург от своя страна е точно над чертата с едва 11 пункта.

Снимки: Gettyimages