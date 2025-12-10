Феновете на Айнтрахт на "Камп Ноу" са палили факли и целели с предмети привърженици на Барселона

Феновете на Айнтрахт (Франкфурт) този път бяха 2300 при гостуването на Барселона в Шампионската лига за разлика от десанта между 20 и 30 000 преди три години в Лига Европа, но отново напомниха за себе си с поведението си, пише вестник "Мундо Депортиво".

Германските привърженици са били изолирани на трибуна, оградена с плексигласови прегради, на реконструиращия се стадион "Камп Ноу", но са запалили факли и са хвърляли бири и различни видове напитки към феновете на Барселона, които са били в близост. Та са обиждали и през цялото време домакините.

Menos seguidores del Eintracht, pero igual de lamentables



✍️ @javigasconMD https://t.co/8iJfAehlwA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 9, 2025

Според изданието много от привържениците на Барселона са били принудени са да напуснат местата си, тъй като най-агресивните ултраси на Айнтрахт са успели да счупят преградите от едната страна и сигурността им е била застрашена.

Този път от Барселона бяха взели изключително мерки, за да не се повтори нашествиенто на германци от 2022 и повече от 1000 привърженици на Айнтрахт без билети останаха извън стадиона. Малка част от тях са успели да влязат на трибуните сред феновете на Барселона, но са били изгонени от органите по реда, след като не са успели да сдържат радостта си при откриващия резултата гол на тима от Франкфурт.

🚨🚨| Eintracht fans behaved poorly in the away section at Camp Nou. They threw objects and beer at nearby Barça supporters and damaged the security panels.



[@sport] pic.twitter.com/K5cemCPfuj — Managing Barça (@ManagingBarca) December 10, 2025

Привържениците на Айнтрахт са се редили на отчаяни опашки в часовете преди мача с надеждата да станат членове на Барселона и по този начин да си осигурят достъп до трибуните.

Възможно е заради проявите на феновете си "франките" да отнесат тежка санкция от УЕФА.