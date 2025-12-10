Феновете на Айнтрахт на "Камп Ноу" са палили факли и целели с предмети привърженици на Барселона

Феновете на Айнтрахт (Франкфурт) този път бяха 2300 при гостуването на Барселона в Шампионската лига за разлика от десанта между 20 и 30 000 преди три години в Лига Европа, но отново напомниха за себе си с поведението си, пише вестник "Мундо Депортиво".
Германските привърженици са били изолирани на трибуна, оградена с плексигласови прегради, на реконструиращия се стадион "Камп Ноу", но са запалили факли и са хвърляли бири и различни видове напитки към феновете на Барселона, които са били в близост. Та са обиждали и през цялото време домакините.
Според изданието много от привържениците на Барселона са били принудени са да напуснат местата си, тъй като най-агресивните ултраси на Айнтрахт са успели да счупят преградите от едната страна и сигурността им е била застрашена.
Този път от Барселона бяха взели изключително мерки, за да не се повтори нашествиенто на германци от 2022 и повече от 1000 привърженици на Айнтрахт без билети останаха извън стадиона. Малка част от тях са успели да влязат на трибуните сред феновете на Барселона, но са били изгонени от органите по реда, след като не са успели да сдържат радостта си при откриващия резултата гол на тима от Франкфурт.
Привържениците на Айнтрахт са се редили на отчаяни опашки в часовете преди мача с надеждата да станат членове на Барселона и по този начин да си осигурят достъп до трибуните.
Възможно е заради проявите на феновете си "франките" да отнесат тежка санкция от УЕФА.