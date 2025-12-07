Гол в добавеното време донесе домакинска точка на Брайтън срещу Уест Хам

Брайтън и Уест Хам завършиха наравно 1:1 в мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. И двете попадения в срещата паднаха в последния четвърт час, когато първо Джаръд Боуен (73’) откри в полза на лондончани, но “чайките” изравниха в първата минута на добавеното време чрез Роржиньо Рутер (90+1).

Първата част бе доста по-постна за феновете, а по-интересните ситуации дойдоха в последните петнайсет минути, когато Матс Вифер и Рутер пропиляха добри възможности за Брайтън, а Крисенсио Съмървил не успя да уцели вратата от добра позиция. След почивката Уест Хам бе близо до откриване на резултата в 58-ата минута, когато Барт Фербрюген се отличи с великолепно двойно спасяване след удари на Боун и Съмървил. Именно капитанът на “чуковете” откри резултата в 73-ата минута, когато крилото успя да стреля с шпагат през краката на бранител, но топката влетя в мрежата.

Домакините изравниха в началото на добавеното време, когато високо центриране бе засечено атрактивно със задна ножица от Харалампос Костулас, но кълбото попадна в Жоржиньо Рутер, който отблизо реализира за 1:1. С този резултат Брайтън събра 23 точки и се намира на седмото място в класирането. Уест Хам продължава да е в зоната на изпадащите, но “чуковете” все пак подобриха драстично формата си в последните седмици след идавнето на Нуно Еспирито Санто и имат само една загуба в последните си пет двубоя в Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages