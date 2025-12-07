Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Гол в добавеното време донесе домакинска точка на Брайтън срещу Уест Хам

Гол в добавеното време донесе домакинска точка на Брайтън срещу Уест Хам

  • 7 дек 2025 | 18:15
  • 322
  • 0

Брайтън и Уест Хам завършиха наравно 1:1 в мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. И двете попадения в срещата паднаха в последния четвърт час, когато първо Джаръд Боуен (73’) откри в полза на лондончани, но “чайките” изравниха в първата минута на добавеното време чрез Роржиньо Рутер (90+1).

Първата част бе доста по-постна за феновете, а по-интересните ситуации дойдоха в последните петнайсет минути, когато Матс Вифер и Рутер пропиляха добри възможности за Брайтън, а Крисенсио Съмървил не успя да уцели вратата от добра позиция. След почивката Уест Хам бе близо до откриване на резултата в 58-ата минута, когато Барт Фербрюген се отличи с великолепно двойно спасяване след удари на Боун и Съмървил. Именно капитанът на “чуковете” откри резултата в 73-ата минута, когато крилото успя да стреля с шпагат през краката на бранител, но топката влетя в мрежата.

Домакините изравниха в началото на добавеното време, когато високо центриране бе засечено атрактивно със задна ножица от Харалампос Костулас, но кълбото попадна в Жоржиньо Рутер, който отблизо реализира за 1:1. С този резултат Брайтън събра 23 точки и се намира на седмото място в класирането. Уест Хам продължава да е в зоната на изпадащите, но “чуковете” все пак подобриха драстично формата си в последните седмици след идавнето на Нуно Еспирито Санто и имат само една загуба в последните си пет двубоя в Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

Всички със Салах: Играчите на Ливърпул искат Слот да си тръгне

  • 7 дек 2025 | 13:13
  • 22881
  • 24
Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

Реал Мадрид приема една от любимите си жертви

  • 7 дек 2025 | 07:00
  • 9730
  • 21
Наполи жадува за нова победа над Юве

Наполи жадува за нова победа над Юве

  • 7 дек 2025 | 06:45
  • 2914
  • 2
Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

  • 7 дек 2025 | 06:32
  • 1957
  • 0
Без победител в дербито между Спартак и Динамо

Без победител в дербито между Спартак и Динамо

  • 7 дек 2025 | 06:18
  • 1660
  • 2
Брага се изкачва в класирането

Брага се изкачва в класирането

  • 7 дек 2025 | 06:00
  • 1978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

  • 7 дек 2025 | 18:14
  • 40498
  • 300
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 30386
  • 55
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15735
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 29976
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15888
  • 15
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21933
  • 50