Ханзи Флик: Нормално е да загубиш, важно е как ще продължиш след това

Макар дълго време да беше лидер през сезона в Ла Лига, Барселона вече не е на върха, защото там се настани Реал Мадрид. Шампионите обаче са с двубой по-малко, който ще изиграят в понеделник вечер. Той е гостуване на съседите от Жирона.

“Блаугранас” се възстановяват от тежкото поражение с 0:4 от Атлетико Мадрид в първия полуфинал за Купата на краля в четвъртък. В Барса са изнервени от съдийството напоследък, заради което даже излязоха с декларация срещу реферите. Наставникът на тима Ханзи Флик даже призна, че след поражението в столицата е посетил главния арбитър Хуан Мартинес Мунуера в съдийската стая и двамата са разговаряли. Каталунците бяха ядосани от незачетения гол на Пау Кубарси в началото на втората част.

Ето какво заяви Ханзи Флик по редица теми преди визитата на Жирона:

За предстоящия двубой

Жирона е добре организиран и смел отбор, който умее да изнася добре топката… Важно е нашата игра да бъде по-интензивна от тяхната, да имаме повече динамика, отколкото в предишните срещи.

Недоволството срещу съдийството

За мен най-важното е да ръководя отбора си и това, което можем да променим – начина на игра, нагласата… можем да играем по-добре. Останалото ме притеснява малко, дори когато има неприятни неща или такива, които не ми харесват.

За позицията на Барса срещу съдиите

Има неща, които не мога да променя. Всички сме хора и допускаме грешки. Всички трябва да се подобряваме – това искам да видя от моя отбор, от щаба ми… и от други, като съдийската колегия. Всички трябва да ставаме по-добри. Говорим за футбол и всички трябва да бъдат неутрални.

Разговор с рефера от мача срещу Атлетико

Отидох в съдийската стая при него (Хуан Мартинес Мунуера - бел.ред.). Почуках, той ми отвори и поговорихме в спокойна обстановка. Беше много добър разговор. Имаше добра комуникация между нас, но случилото се остава там. Не беше негова вината, че загубихме. Трябва да се концентрираш върху отбора си и върху случващото се на терена. Аз обаче имах усещането, че трябва да говоря със съдиите и съм му благодарен, че той ми отвори вратата.

Лекцията на “Метрополитано“

Атлетико беше готов – това беше мач на ниво Шампионска лига. Но ние не показахме правилната нагласа и те ни надиграха. Имаха по-добра динамика. Можеш да загубиш от Атлетико, но трябва да продължиш. Всичко е възможно. Пораженията се случват, но важното е как реагираш, а аз искам да видя реакцията утре.



Психическото състояние на тима

В днешната тренировка всичко беше много добре. Видях увереност, отбелязахме голове… Загубихме мача в четвъртък, но това беше урок за нас и животът продължава. Трябва да приемем поражението и да се концентрираме, да имаме увереност. Имаме много качество и можем да победим всеки. Но ако не сме концентрирани, се случва това, което стана през първите 45 минути в Мадрид.

Как са Рафиня и Рашфорд

Рашфорд е по-добре, но няма да бъде готов за двубоя срещу Жирона. Няма да бързаме с него, действаме стъпка по стъпка. Рафиня обаче ще бъде на разположение.

Значението на Рафиня за отбора

Той е важен, винаги съм го казвал. Липсваше ни. Рафиня повишава динамиката и интензитета. За мен през миналия сезон беше най-добрият играч в света.

Как са Гави и Педри

Педри ще се завърне още този месец, но за Гави ще видим… Все пак него нещата вървят добре Може би няма да се върне този месец, но през следващия – да.

За играта срещу затварящите се отбори

Челси и Атлетико имат качествени играчи и в нито един от тези мачове ние не играхме добре. Но това вече е минало, фокусирам се върху бъдещето. Не ме притеснява дали ще играят с петима в защита или с бързи крила. Концентрирам се върху моите играчи.