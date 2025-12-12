Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев може да вземе пари от трансфер на Уест Хам

Ботев може да вземе пари от трансфер на Уест Хам

  • 12 дек 2025 | 09:06
  • 232
  • 0

Ботев Пловдив може да се поздрави с неочакван финансов приход, съобщават белгийските медии. Причината е възможен трансфер на бившия играч на "жълто-черните" Точукво Нади от Зулте Варегем в английския Уест Хем,съобщават "Тема Спорт".

Според информацията двата клуба вече водят активни преговори за правата на 22-годишния дефанзивен халф, като сделката изглежда все по-близо до финализиране. Сумата, която се обсъжда, е между 4 и 5 милиона евро, а процент от бъдещ трансфер ще постъпи в касата на Ботев.

Нади пристигна в Пловдив през 2021 година и скоро започна да получава шанс в първия състав. През януари миналата година той беше продаден на Зулте Варегем срещу 1.35 милиона евро, по данни от белгийските медии.

Междувременно в Ботев предстоят важни финансови разплащания. Клубът трябва да изплати суми на свои бивши играчи, за да бъде вдигната забраната от ФИФА за картотекиране и продажба на футболисти.

