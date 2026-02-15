Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пловдив) и Черно море играят при 0:0 в мач от 21-вия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 12:00 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров.

В момента Черно море заема петата позиция в efbet Лига с 34 точки от 20 изиграни мача, докато Локомотив (Пловдив) е шести с 32 точки от същия брой срещи. Само две точки делят двата тима, което прави предстоящия двубой изключително важен за позициите в класирането. Варненци имат по-добра голова разлика с 25 отбелязани и 14 допуснати гола, докато "смърфовете" са с равна голова разлика – 22 вкарани и 22 получени.

Победа за домакините ще ги изравни по точки с "моряците" и потенциално може да ги изпрати на петата позиция, докато успех за гостите ще увеличи преднината им на 5 точки и ще затвърди амбициите им за място в топ 4.

В 4-ата минута Черно море беше много близо до гола. Теренът също спомогна за това гостите да създадат чисто голово положение. Топката се спря и стана удобна за Георги Лазаров, който шутира, но нацели Лукас в тялото, застанал малко пред голлинията. Две минути по-късно Георги Лазаров бе изведен в наказателното поле и стреля по земя, но Зовко успя да спаси и да избие в корнер.

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 40. Петър Зовко, 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риан, 5. Тодор Павлов, 12. Ефе Али, 39. Парвиз Умарбаев, 22. Ивайло Иванов, 7. Севи Идриз, 11. Запро Динев, 99. Жулиен Лами, 2. Адриан Кова;

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 50. Ертан Томбак, 15. Даниел Мартин, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев, 24. Давид Телеш, 19. Георги Лазаров, 77. Селсо Сидней;