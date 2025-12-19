Мениджърът на Уест Хам за Фюлкрюг: Няма да говоря за това

Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто не коментира бъдещето на нападателя Никлас Фюлкруг на фона на информациите за потенциален трансфер през януари. Измъчваният от контузии германски национал, който е свързван с Милан, пропусна последните три мача на „чуковете“ от Премиър лийг, но се завърна към тренировките преди съботното гостуване на Манчестър Сити. Фюлкруг не е успял да отбележи в девет мача през този сезон и е регистрирал само 3 гола в 29 мача, откакто се присъедини от Борусия (Дортмунд) през 2024 година.

„Всички играчи, които са в състава, са опции, стига да са във форма, да тренират добре и да работят добре. Никлас се присъедини към групата отново днес, беше част от тренировката, да видим утре“, каза Нуно на пресконференция.

„Шумът около трансферите, няма да говоря за това, защото не знам. Не съм част от тези разговори. Никлас започна и в двата от първите мачове и това, което го забавя, са малки контузии, които продължават да го изваждат от игра. Много е трудно за всеки играч, който няма последователност в игрите, да достигне най-добрата си форма“, каза още мениджърът.

Застрашеният от изпадане Уест Хам, който е на три точки от спасителната зона, ще бъде без основните си защитници Аарън Уан-Бисака и Ел Хаджи Малик Диуф за празничния период, поне след като те се присъединиха съответно към отборите на Демократична република Конго и Сенегал за Купата на африканските нации.

Снимки: Gettyimages