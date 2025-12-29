Популярни
Аморим призна, че вече няма да играе само с трима защитници, обясни защо не се е съгласил на промяната по-рано

  29 дек 2025 | 16:29
  • 3990
  • 2
Аморим призна, че вече няма да играе само с трима защитници, обясни защо не се е съгласил на промяната по-рано

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че не си е позволил по-рано да опита да играе във формация с четирима защитници, защото според него играчите са щели да си помислят, че той се поддава на натиска на медии и анализатори, които от месеци го призовават да се откаже от любимата си с схема с трима централни бранители. Португалецът започна за първи път с четирима в отбрана в двубоя с Нюкасъл преди няколко дни. Аморим заяви, че донякъде е бил принуден да направи това заради играчите, които в момента са на разположение, но добави, че отборът вече е готов за тактически промени, защото е разбрал неговата философия.

"Когато вие, журналистите, говорите за промяна на системата, а не мога да направя такава промяна, защото играчите ще разберат, че я правя заради вас. А това е краят на един мениджър. Когато дойдох тук миналия сезон, разбрах, че може би нямам футболистите, за да играя добре в тази система, но това беше началото на процеса. Опитваме да градим идентичност. Днес е различно. Нямаме много играчи и трябва да се адаптираме. Но вече знам, че футболистите разбират защо се променяме. Не е заради вас, журналистите, или заради феновете. Сега разбираме как искаме да играем. Принципите са същите, но вече можем да променим системата. Мисля, че ще станем по-добър отбор, защото когато всички играчи се върнат, няма да играем през цялото време с трима защитници. Ще се подобрим.

Мисля, че когато вече играем добре в нашата система, идва моментът, когато можем да направим промяна, ако тя ще ни позволи да спечелим следващия мач. Това направихме срещу Нюкасъл", заяви Аморим по време на днешната си пресконференция.

Португалецът добави, че капитанът Бруно Фернандеш ще пропусне и утрешният двубой срещу Уулвърхамптън:

"Коби Мейну, Бруно Ферандеш, Де Лихт и Хари Магуайър няма да са готови за този мач. За следващия не знам".

"Трябва да победим. Уулвърхамптън показаха, че могат да вземат поне точка срещу Арсенал. В Премиър лийг никога не знаеш какво може да се случи. Те имат своите проблеми, ние имаме нашите, но няма извинения. Трябва да победим и ще се опитаме да го направим", добави Аморим по отношение на утрешния съперник Уулвърхамптън.

