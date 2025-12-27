Аморим: Имали сме трудни моменти, понякога това сплотява отбора

Рубен Аморим коментира победата на водения от него Манчестър Юнайтед с 1:0 срещу тима на Нюкасъл в срещата от 18-ия кръг на английската Премиър лийг. С успеха “червените” дяволи се изравниха на четвъртото място с Челси и Ливърпул и се затвърдиха като основен претендент за участие в Шампионската лига през следващия сезон.

“Всички трябваше да страдаме заедно на стадиона, беше ни много трудно. Мисля, че играхме добре през първото полувреме, но през второто просто се защитавахме, опитвайки се да създадем нещо чрез Куня. Имахме някои шансове при контраатаки”, започна Аморим.

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Победата спря свободното падане, в което 20-кратните шампиони бяха изпаднали непосредствено преди празниците, когато направиха зрелищното равенство срещу Борнемут 4:4 и след това отстъпиха с 1:2 от Астън Вила, което ги прати в серия от два поредни мача без успех.

“Имаше много мачове, в които играхме добре, но не взехме точки. Днес беше обратното: страдахме заедно и взехме три точки. Прекарваме много време заедно. Имали сме трудни моменти и понякога това може да сплоти отбора. Хубаво е, че има опитни играчи, които помагат на младите. Всички дадоха всичко от себе си в този мач”, каза Аморим

Позитивното за “червените” дяволи бе и, че запазиха суха мрежа. Те нямаха допуснат гол в 10 поредни срещи и за последно го сториха срещу Съндърланд на 4-и октомври. Също така Юнайтед най-накрая надви един от традиционно неудобните си съперници. Нюкасъл спечели и двата мача през миналата кампания, като това е едва четвъртото поражение от гранда от Манчестър, което “свраките” регистрират от 20221 г. насам.

“През първото полувреме показахме, че единственият начин да създаваме по-опасни положения е да играем с четирима защитници и да запълваме центъра. Това е необходимо дори за задържане на топката. Спомням си мача тук миналата година: загубихме дуелите по фланговете. И се опитахме да планираме играта предварително и да създадем по-комфортни условия за играчите. През първото полувреме показахме, че единственият начин да създаваме по-опасни положения е да играем с четирима защитници и да запълваме центъра. Това е необходимо дори за задържане на топката. Спомням си мача тук миналата година: загубихме дуелите по фланговете. И се опитахме да планираме играта предварително и да създадем по-комфортни условия за играчите”, добави Аморим.