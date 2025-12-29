Бивш инженер на Ферари коментира пробива на Мерцедес при новите мотори

Бившият инженер на Ферари Луиджи Мацола смята, че решението на Мерцедес за задвижващата система за 2026 г. е напълно съобразено с правилата, дори и да оперира в т.нар. „сива зона“.

Според информациите в Мерцедес са се възползвали от неяснотите в член C5.4.3 от техническите правила. В него се посочва, че процедурата за проверка на правилното съотношение на компресия на задвижващата система за следващата година „ще бъде подробно описана от всеки производител на задвижващи системи съгласно ръководния документ и ще се изпълнява при температура на околната среда“.

Ключът е в това, че в този член не се споменава оценка на задвижващите системи при други работни условия. Това на практика оставя на отборите поле за маневриране и по-гъвкаво тълкуване на начина, по който правилото може да се прилага.

Мацола подчерта точно този момент: „Във Формула 1, ако си Ферари, ако си Ред Бул или Макларън, то имаш само една цел: да победиш. Каквото и да е необходимо, за да спечелиш, го прилагаш – в рамките на правилата. Тази сива зона е законна, не е нелегална. Ако нещо е незаконно, те дисквалифицират и ставаш за смях. Сивата зона по дефиниция все още е законна територия. Поздравления за този, който успее да я забележи и да се възползва от нея.“

„Що се отнася до околната температура, ти си в рамките на правилата. От тази гледна точка регламентът е доста ограничаващ, точка. И колкото повече правила трупаш върху други правила, толкова повече се оплиташ в почти невъзможна ситуация, в която никой не може да мръдне“, допълни той.

Според различни информации Мерцедес и Ред Блу биха могли да отключат предимство до четири десети от секундата на обиколка пред своите съперници чрез интелигентно решение за компресията в цилиндрите. Задвижващата система вече е хомологирана, като ФИА е постановила, че тя отговаря на изискванията.

Снимки: Gettyimages