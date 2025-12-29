Популярни
12 години от съдбоносния ски инцидент на Михаел Шумахер

  • 29 дек 2025 | 14:56
На днешния ден преди 12 години светът на Формула 1 остана шокиран от новината за тежкия инцидент с Михаел Шумахер по време на ски. Това е дата, на която всяка година феновете на моторните спортове да си спомнят за легендарния пилот.

Точно преди 12 години, през 2013 г., седемкратният световен шампион Михаел Шумахер претърпя тежка травма на главата, докато караше ски в Мерибел, Франция. Шумахер премина през няколко животоспасяващи операции и беше поставен в изкуствена кома, от която излеза през лятото на 2014 г.

Оттогава легендарният пилот се нуждае от денонощни грижи, но истинското му състояние се пази в пълна тайна от семейството му.

„За мен е много важно той да може да продължи да се наслаждава на личния си живот, доколкото е възможно“, сподели съпругата му Корина в документален филм на Netflix.

По време на състезателната си кариера синът му Мик Шумахер често е говорил за огромното влияние на баща си. В същия документален филм той заявява, че би дал всичко, за да може отново да разговаря с Михаел.

През 2025 г. не бяха предоставени новини за състоянието му, но името на семейство Шумахер се появи в медиите във връзка със съдебно дело за изнудване.

Трима мъже бяха признати за виновни в опит да изнудват семейството, заплашвайки да публикуват стотици снимки, видеа и лични медицински досиета, ако не получат 15 милиона евро.

Единият от тях получи ефективна присъда от три години затвор, докато синът му бе осъден на шест месеца условно за съучастие. Бивш охранител в дома на Шумахер, който отрече всякакво участие, получи две години условна присъда, което накара семейството на Михаел да обжалва, тъй като смята наказанието за твърде леко.

Снимки: Gettyimages

