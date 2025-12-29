12 години от съдбоносния ски инцидент на Михаел Шумахер

На днешния ден преди 12 години светът на Формула 1 остана шокиран от новината за тежкия инцидент с Михаел Шумахер по време на ски. Това е дата, на която всяка година феновете на моторните спортове да си спомнят за легендарния пилот.

Точно преди 12 години, през 2013 г., седемкратният световен шампион Михаел Шумахер претърпя тежка травма на главата, докато караше ски в Мерибел, Франция. Шумахер премина през няколко животоспасяващи операции и беше поставен в изкуствена кома, от която излеза през лятото на 2014 г.

Today marks 12 years since Michael Schumacher’s skiing accident.



Keep fighting Michael. pic.twitter.com/zLh9PXXtkl — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) December 29, 2025

Михаел Шумахер си остава недосегаем в историята на Формула 1

Оттогава легендарният пилот се нуждае от денонощни грижи, но истинското му състояние се пази в пълна тайна от семейството му.

„За мен е много важно той да може да продължи да се наслаждава на личния си живот, доколкото е възможно“, сподели съпругата му Корина в документален филм на Netflix.

Ландо Норис сложи край на интересна доминация

По време на състезателната си кариера синът му Мик Шумахер често е говорил за огромното влияние на баща си. В същия документален филм той заявява, че би дал всичко, за да може отново да разговаря с Михаел.

През 2025 г. не бяха предоставени новини за състоянието му, но името на семейство Шумахер се появи в медиите във връзка със съдебно дело за изнудване.

Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло

Трима мъже бяха признати за виновни в опит да изнудват семейството, заплашвайки да публикуват стотици снимки, видеа и лични медицински досиета, ако не получат 15 милиона евро.

Единият от тях получи ефективна присъда от три години затвор, докато синът му бе осъден на шест месеца условно за съучастие. Бивш охранител в дома на Шумахер, който отрече всякакво участие, получи две години условна присъда, което накара семейството на Михаел да обжалва, тъй като смята наказанието за твърде леко.

И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages